Зрадив Україну за обіцянки інтиму — матиме довічне: російська військова завербувала айтішника

Сьогодні, 15:00 Переглядів: 245 Коментарів: 1

Служба безпеки України затримала ще одного агента російської воєнної розвідки (більш відомої як ГРУ) на Донеччині. За матеріалами справи, він готував координати для повітряних атак рашистів на прифронтову Костянтинівку. Про це повідомила пресслужба СБУ.

Як встановило розслідування, ворожим поплічником виявився місцевий 40-річний ІТ-фахівець. Рашисти завербували його в одній із заборонених соцмереж. Там російська військова запропонувала йому інтимні стосунки в обмін на розвідінформацію.

Серед основних об’єктів, які цікавили рашистів, були укріпрайони та запасні командні пункти українських військ. Щоб зібрати відповідні геолокації, інформатор обходив місто та його околиці. За наявними даними, у разі отримання координат російські військові планували здійснити нову серію ударів по Костянтинівці з використанням керованих авіабомб.

Співробітники СБУ запобігли цьому та затримали інформатора ще на початковому етапі його розвідактивності. Також Служба безпеки провела заходи для убезпечення локацій Сил оборони.

Слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

«Спалив ФСБешника»: СБУ нагородила юнаків, які повідомили про спроби вербування з боку російських спецслужб

Нагадаємо, учора ми писали, що двоє юнаків віком 14 та 17 років, яких окупанти намагалися завербувати для вчинення диверсій, допомогли викрити та блокувати зусилля спецслужб РФ. За це їх відзначили нагородами СБУ та Нацполіція.

На замовлення ФСБ неповнолітні мали підпалювати службові автівки Сил оборони в обмін на «легкі гроші». Однак, підлітки не піддалися на провокації й відразу повідомили про це українським правоохоронцям.

За останній час до Нацполіції звернулися вже майже 50 дітей, які повідомили, що до них через месенджери та соціальні мережі звернулися невідомі особи з вигаданих акаунтів, які агітували до вчинення підпалів військових автівок та будівель держорганів.

А в СБУ зазначають, що починаючи з 2024 року Служба безпеки та поліція затримали понад 600 осіб, які допомагали РФ вчиняти диверсії і теракти в Україні. Замість обіцяних «швидких заробітків» від окупантів їхні поплічники отримали підозру і тюремне ув’язнення.

СБУ затримала 21-річну кременчуківку, яка коригувала удари по Полтавщині

»Кременчуцький Телеграф» нещодавно повідомляв, що у Києві був затриманий 17-річний юнак, якого завербувала російська ФСБ на здійснення теракту — підриву столичного ТЦК. Він вже мав підозру за вчинення підпалів військових авто на замовлення російських спецслужб. Через його неповноліття суд випустив його з-під варти під домашній арешт. Скориставшись цим, зрадник повторно вийшов на свого куратора з ФСБ та повідомив його про готовність до виконання нових завдань. Росіяни направили неповнолітньому координати схрону із саморобним вибуховим пристроєм, який той мав закласти під стінами військового об’єкта. Після цього російська спецслужба планувала дистанційно підірвати його разом зі своїм неповнолітнім поплічником.

Служба безпеки нагадує, якщо вас або ваших знайомих намагаються завербувати для підпалу авто ЗСУ, адмінбудівель, організації теракту чи мінування — негайно повідомляйте про це в чат-бот СБУ «Спали ФСБешника».

СБУ також застерігає українців — спецслужби РФ почали використовувати нову тактику. Вони підривають своїх агентів, використовують їх «втемну», а потім позбуваються як зайвих свідків.

— Якщо вам або вашим знайомим пропонують «просто занести пакунок» до ТЦК, поліції чи іншої адмінбудівлі, знайте — вас хочуть вбити. Щоб не стати терористом-смертником, повідомляйте про спроби вербування у чат-бот СБУ »Спали» ФСБешника» . Служба безпеки гарантує повну конфіденційність, а кожне повідомлення буде ретельно опрацьоване, — закликають в СБУ.

Раніше ми писали, що СБУ затримала російську агентку, яка готувала теракти біля ТЦК та райвідділу поліції на Полтавщині.

СБУ затримала наркозалежну пару з Полтавщини, завербовану росіянами для подвійного теракту біля ТЦК

Минулого місяця ми також писали, що СБУ затримала співучасницю теракту, який спецслужби РФ влаштували на Харківщині на початку лютого 2025 року. Тоді разом із саморобним вибуховим пристроєм підірвали завербованого 15-річного агента, який під виглядом курʼєра приніс вибухівку до військової частини Національної гвардії. Унаслідок теракту неповнолітній агент та військовослужбовець, якому адресувалася «посилка», загинули на місці.

Палив автівки ЗСУ та готував убивства військових: російського агента відправили за ґрати на 15 років

У лютому ми писали, що СБУ затримала чотирьох неповнолітніх агентів російських спецслужб, які 14 лютого здійснили теракт у центрі Миколаєва. Вибухівку дистанційно привели в дію біля кафе, коли до нього підійшла жінка з сумкою, в якій був вибуховий пристрій. Вона загинула на місці разом із трьома українськими військовими, ще семеро осіб отримали поранення. Пізніше стало відомо, що до теракту причетна жителька Горішніх Плавнів, яка нічого не знала про вибухівку у сумці й сама стала жертвою терористів. Ними виявилися четверо мешканців Полтавського району віком від 14 до 17 років. Їх завербували російські спецслужби через Телеграм-канали, що пропонують «легкий заробіток». Юнаки самостійно виготовили вибуховий пристрій, заховали його у рюкзак і передали жінці, запевнивши, що це сумка з грошима для передачі місцевому жителю. Російські куратори активували вибухівку дистанційно, коли вона підійшла до військових. Попри юний вік, російським агентам загрожує довічне ув’язнення.

Російські спецслужби використовують завербованих агентів в якості камікадзе та підривають їх «втемну»

Раніше ми писали, що російські спецслужби використовують завербованих агентів в якості «камікадзе» та підривають їх разом з вибуховими пристроями, які доручають їм принести. Таким чином росіяни фактично ліквідовують виконавців «втемну», щоб прибрати свідків злочину.