«Спалив ФСБешника»: СБУ нагородила юнаків, які повідомили про спроби вербування з боку російських спецслужб

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 119

Служба безпеки та Національна поліція відзначили нагородами двох підлітків з Дніпропетровщини, які відмовилися працювати на ФСБ та повідомили українських правоохоронців про спробу російської спецслужби їх завербувати. Про це повідомила пресслужба СБУ.

Нагородження юнаків відбулося у межах Всеукраїнської інформаційної кампанії «Спали» ФСБшника». Йдеться про двох мешканців Кривого Рогу віком 14 та 17 років, яких росіяни намагалися завербувати для вчинення диверсій на території регіону.

На замовлення ФСБ неповнолітні мали підпалювати службові автівки Сил оборони в обмін на «легкі гроші» з країни-агресора. Такі «пропозиції» вони порізно отримали у месенджерах та соцмережах від представників російських спецслужб, направивши юнакам детальні інструкції на вчинення підпалів з використанням легкозаймистих сумішей. Однак, підлітки не піддалися на провокації ФСБ й відразу повідомили про це українським правоохоронцям.

Завдяки цьому співробітникам СБУ та Нацполіції вдалося своєчасно задокументувати підривну діяльність ворога, ідентифікувати російських «замовників» та блокувати їхню розвідувальну активність.

Нагадаємо, що починаючи з 2024 року Служба безпеки та поліція затримали понад 600 осіб, які допомагали РФ вчиняти диверсії та теракти в Україні. Замість обіцяних «швидких заробітків» від окупантів їхні поплічники отримали підозру і тюремне ув’язнення.

Водночас в Національній поліції спостерігають зменшення залучення дітей до вербування росіянами. До органів Нацполіції звернулися вже майже 50 дітей, які повідомили, що до них через месенджери та соціальні мережі звернулися невідомі особи з вигаданих акаунтів, які агітували до вчинення підпалів автомобілів військовослужбовців, будівель держорганів та органів місцевого самоврядування. Про це розповів начальник ювенальної превенції Нацполіції Василь Богдан в ефірі телемарафону.

СБУ затримала 21-річну кременчуківку, яка коригувала удари по Полтавщині

«Кременчуцький Телеграф» нещодавно повідомляв, що у Києві був затриманий 17-річний юнак, якого завербувала російська ФСБ на здійснення теракту – підриву столичного ТЦК. Юнак вже мав підозру за вчинення підпалів військових авто на замовлення російських спецслужб. Через його неповноліття суд випустив його з-під варти під домашній арешт. Скориставшись цим, зрадник повторно вийшов на свого куратора з ФСБ та повідомив його про готовність до виконання нових завдань. Росіяни направили неповнолітньому координати схрону із саморобним вибуховим пристроєм, який той мав закласти під стінами військового об’єкта. Після цього російська спецслужба планувала дистанційно підірвати його разом зі своїм неповнолітнім поплічником.

У квітні СБУ викрила сімох неповнолітніх підпалювачів, які за завданням російських спецслужб підпалювали релейні шафи «Укрзалізниці». Наймолодшому з фігурантів виповнилося лише 12 років, найстаршому — 16. Усі школярі та студенти потрапили «на гачок» російських спецслужб під час пошуку «легких грошей» на Телеграм-каналах.

Служба безпеки нагадує, якщо вас або ваших знайомих намагаються завербувати для підпалу авто ЗСУ, адмінбудівель, організації теракту чи мінування — негайно повідомляйте про це в чат-бот СБУ «Спали ФСБешника».

СБУ також застерігає українців — спецслужби РФ почали використовувати нову тактику. Вони підривають своїх агентів, використовують їх «втемну», а потім позбуваються як зайвих свідків.

— Якщо вам або вашим знайомим пропонують «просто занести пакунок» до ТЦК, поліції чи іншої адмінбудівлі, знайте — вас хочуть вбити. Щоб не стати терористом-смертником, повідомляйте про спроби вербування у чат-бот СБУ »Спали» ФСБешника». Служба безпеки гарантує повну конфіденційність, а кожне повідомлення буде ретельно опрацьоване, — закликають в СБУ. — закликають в СБУ.

Раніше ми писали, що СБУ затримала російську агентку, яка готувала теракти біля ТЦК та райвідділу поліції на Полтавщині.

СБУ затримала наркозалежну пару з Полтавщини, завербовану росіянами для подвійного теракту біля ТЦК

Минулого місяця ми також писали, що СБУ затримала співучасницю теракту, який спецслужби РФ влаштували на Харківщині на початку лютого 2025 року. Тоді разом із саморобним вибуховим пристроєм підірвали завербованого 15-річного агента, який під виглядом курʼєра приніс вибухівку до військової частини Національної гвардії. Унаслідок теракту неповнолітній агент та військовослужбовець, якому адресувалася «посилка», загинули на місці.

Палив автівки ЗСУ та готував убивства військових: російського агента відправили за ґрати на 15 років

У лютому ми писали, що СБУ затримала чотирьох неповнолітніх агентів російських спецслужб, які 14 лютого здійснили теракт у центрі Миколаєва. Вибухівку дистанційно привели в дію біля кафе, коли до нього підійшла жінка з сумкою, в якій був вибуховий пристрій. Вона загинула на місці разом із трьома українськими військовими, ще семеро осіб отримали поранення. Пізніше стало відомо, що до теракту причетна жителька Горішніх Плавнів. Вона нічого не знала про вибухівку у сумці й сама стала жертвою терористів. Ними виявилися четверо мешканців Полтавського району віком від 14 до 17 років. Їх завербували російські спецслужби через Телеграм-канали, що пропонують «легкий заробіток». Юнаки самостійно виготовили вибуховий пристрій, заховали його у рюкзак і передали жінці, запевнивши, що це сумка з грошима для передачі місцевому жителю. Російські куратори активували вибухівку дистанційно, коли вона підійшла до військових. Попри юний вік, російським агентам загрожує довічне ув’язнення.

Російські спецслужби використовують завербованих агентів в якості камікадзе та підривають їх «втемну»

Раніше ми писали, що російські спецслужби використовують завербованих агентів в якості «камікадзе» та підривають їх разом з вибуховими пристроями, які доручають їм принести. Таким чином росіяни фактично ліквідовують виконавців «втемну», щоб прибрати свідків злочину.