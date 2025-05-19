Неповнолітній юнак готував підрив адмінбудівлі ТЦК — він вже мав підозру за підпал військових авто

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 337 Коментарів: 1

Суд відправив зловмисника під домашній арешт, проте юнак знову зв'язався зі своїм куратором з ФСБ та отримав від нього нове смертельне завдання

Контррозвідка Служби безпеки України запобігла ще одному теракту, який російські спецслужби планували вчинити у Києві. Завдяки діям СБУ було своєчасно затримано 17-річного агента ФСБ, який готував підрив адмінбудівлі столичного ТЦК. Про це повідомила пресслужба СБУ.

За матеріалами справи, ворожим поплічником виявився неповнолітній, який уже має підозру від правоохоронців за підпал військових авто, але суд випустив його з-під варти на домашній арешт. Скориставшись цим, юнак у месенджері повторно вийшов на куратора з ФСБ та повідомив йому про готовність до виконання нових завдань.

Під час проведення оперативних заходів співробітники СБУ «перехопили» інформацію: юнак отримав від ФСБ нове завдання — підірвати будівлю місцевого ТЦК. Для цього росіяни направили неповнолітньому координати схрону із саморобним вибуховим пристроєм, зробленим на основі пластиду.

Потім російський агент мав приховано закласти вибуховий пристрій під стінами військового об’єкта, після чого російська спецслужба планувала дистанційно підірвати його разом зі своїм неповнолітнім поплічником.

Співробітники СБУ затримали фігуранта «на гарячому», коли він забрав СВП зі схрону і прямував до визначеної ворогом «цілі».

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили 17-річному юнаку про нову підозру за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (готування до терористичного акту, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Також вирішується питання про додаткову кваліфікацію його дій за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Нараз зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

СБУ затримала 21-річну кременчуківку, яка коригувала удари по Полтавщині

Нагадаємо, у квітні СБУ викрила сімох неповнолітніх підпалювачів, які за завданням російських спецслужб підпалювали релейні шафи «Укрзалізниці». Наймолодшому з фігурантів виповнилося лише 12 років, найстаршому — 16. Усі школярі та студенти потрапили «на гачок» російських спецслужб під час пошуку «легких грошей» на Телеграм-каналах.

Служба безпеки нагадує, якщо вас або ваших знайомих намагаються завербувати для підпалу авто ЗСУ, адмінбудівель, організації теракту чи мінування — негайно повідомляйте про це в чат-бот СБУ «Спали ФСБешника».

СБУ також застерігає українців — спецслужби РФ почали використовувати нову тактику. Вони підривають своїх агентів, використовують їх «втемну», а потім позбуваються як зайвих свідків.

— Якщо вам або вашим знайомим пропонують «просто занести пакунок» до ТЦК, поліції чи іншої адмінбудівлі, знайте — вас хочуть вбити. Щоб не стати терористом-смертником, повідомляйте про спроби вербування у чат-бот СБУ »Спали» ФСБешника» . Служба безпеки гарантує повну конфіденційність, а кожне повідомлення буде ретельно опрацьоване, — закликають в СБУ.

Раніше ми писали, що СБУ затримала російську агентку, яка готувала теракти біля ТЦК та райвідділу поліції на Полтавщині.

СБУ затримала наркозалежну пару з Полтавщини, завербовану росіянами для подвійного теракту біля ТЦК

У березні «Кременчуцький Телеграф» повідомляв, що Служба безпеки України затримала наркозалежну пару з Полтавщини, завербовану росіянами для подвійного теракту біля ТЦК в Тернополі. 42-річного чоловіка та його 30-річну співмешканку, завербували на Телеграм-каналі, де вони шукали «швидкі гроші» на чергову «дозу».

Минулого місяця ми також писали, що СБУ затримала співучасницю теракту, який спецслужби РФ влаштували на Харківщині на початку лютого 2025 року. Тоді разом із саморобним вибуховим пристроєм підірвали завербованого 15-річного агента, який під виглядом курʼєра приніс вибухівку до військової частини Національної гвардії. Унаслідок теракту неповнолітній агент та військовослужбовець, якому адресувалася «посилка», загинули на місці.

Палив автівки ЗСУ та готував убивства військових: російського агента відправили за ґрати на 15 років

У лютому ми писали, що СБУ затримала чотирьох неповнолітніх агентів російських спецслужб, які 14 лютого здійснили теракт у центрі Миколаєва. Вибухівку дистанційно привели в дію біля кафе, коли до нього підійшла жінка з сумкою, в якій був вибуховий пристрій. Вона загинула на місці разом із трьома українськими військовими, ще семеро осіб отримали поранення. Пізніше стало відомо, що до теракту причетна жителька Горішніх Плавнів. Вона нічого не знала про вибухівку у сумці й сама стала жертвою терористів. Ними виявилися четверо мешканців Полтавського району віком від 14 до 17 років. Їх завербували російські спецслужби через Телеграм-канали, що пропонують «легкий заробіток». Юнаки самостійно виготовили вибуховий пристрій, заховали його у рюкзак і передали жінці, запевнивши, що це сумка з грошима для передачі місцевому жителю. Російські куратори активували вибухівку дистанційно, коли вона підійшла до військових. Попри юний вік, російським агентам загрожує довічне ув’язнення.

Російські спецслужби використовують завербованих агентів в якості камікадзе та підривають їх «втемну»

Раніше ми писали, що російські спецслужби використовують завербованих агентів в якості «камікадзе» та підривають їх разом з вибуховими пристроями, які доручають їм принести. Таким чином росіяни фактично ліквідовують виконавців «втемну», щоб прибрати свідків злочину.