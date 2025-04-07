СБУ викрила сімох неповнолітніх, які на замовлення російських спецслужб підпалювали релейні шафи «Укрзалізниці»

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 159

Після нищення релейних шаф вони отримали інструкцію з виготовлення саморобного вибухового пристрою для здійснення теракту

Служба безпеки викрила нових підпалювачів, які за завданням російських спецслужб діяли на Черкащині та у Чернігові. Наймолодшому з фігурантів виповнилося лише 12 років, найстаршому — 16. Про це повідомила пресслужба СБУ.

Усі школярі та студенти потрапили «на гачок» російських спецслужб під час пошуку «легких грошей» на Телеграм-каналах. Після втягування неповнолітніх до підривної діяльності окупанти «націлили» їх на знищення релейних шаф «Укрзалізниці».

Для вчинення підпалів підлітки використовували легкозаймисті суміші, а потім фіксували на відео загоряння пошкоджених об’єктів.

За матеріалами справ, на Черкащині викрито шістьох неповнолітніх підпалювачів, які навчалися в одній зі шкіл міста Сміла. Як встановило розслідування, спочатку російські спецслужбісти перевіряли своїх поплічників на готовність до диверсій та терактів. Для цього вони доручали їм наносити провокативні графіті на стінах будівель. Після виконання «тестових» завдань завербовані ворогом підлітки підпалили декілька релейних шаф і згодом отримали від свого російського куратора нові інструкції: виготовити саморобний вибуховий пристрій (СВП) для здійснення теракту.

Зловмисники не встигли зробити вибухівку, оскільки співробітники СБУ спрацювали на випередження. Наразі вирішується питання щодо кваліфікації дій підлітків та притягнення їх до відповідальності.

У Чернігові СБУ затримало ще одного зрадника. Ним виявився 16-річний студент місцевого ліцею, який на замовлення російських спецслужб намагався порушити залізничну логістику Сил оборони на півночі України. Для цього він мав підпалити декілька релейних шаф вхідних світлофорів, що забезпечують безперебійний рух вантажних поїздів та військових ешелонів.

Співробітники СБУ затримали зловмисника «по гарячих слідах» після підпалу першого енергооб’єкта.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану). Санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

Служба безпеки нагадує, якщо вас або ваших знайомих намагаються завербувати для підпалу авто ЗСУ, адмінбудівель, організації теракту чи мінування — негайно повідомляйте про це в чат-бот СБУ «Спали ФСБешника».

СБУ також застерігає українців — спецслужби РФ почали використовувати нову тактику. Вони підривають своїх агентів, використовують їх «втемну», а потім позбуваються як зайвих свідків.

— Якщо вам або вашим знайомим пропонують «просто занести пакунок» до ТЦК, поліції чи іншої адмінбудівлі, знайте — вас хочуть вбити. Щоб не стати терористом-смертником, повідомляйте про спроби вербування у чат-бот СБУ »Спали» ФСБешника». Служба безпеки гарантує повну конфіденційність, а кожне повідомлення буде ретельно опрацьоване, — закликають в СБУ. , — закликають в СБУ.

СБУ затримала російську агентку, яка готувала теракти біля ТЦК та райвідділу поліції на Полтавщині

Нагадаємо, сьогодні ми повідомляли, що СБУ затримала російську агентку, яка готувала теракти біля ТЦК та райвідділу поліції на Полтавщині.

СБУ затримала наркозалежну пару з Полтавщини, завербовану росіянами для подвійного теракту біля ТЦК

У березні «Кременчуцький Телеграф» писав, що Служба безпеки України затримала наркозалежну пару з Полтавщини, завербовану росіянами для подвійного теракту біля ТЦК в Тернополі. 42-річного чоловіка та його 30-річну співмешканку, завербували на Телеграм-каналі, де вони шукали «швидкі гроші» на чергову «дозу».

Минулого місяця ми також писали, що СБУ затримала співучасницю теракту, який спецслужби РФ влаштували на Харківщині на початку лютого 2025 року. Тоді разом із саморобним вибуховим пристроєм підірвали завербованого 15-річного агента, який під виглядом курʼєра приніс вибухівку до військової частини Національної гвардії. Унаслідок теракту неповнолітній агент та військовослужбовець, якому адресувалася «посилка», загинули на місці.

Палив автівки ЗСУ та готував убивства військових: російського агента відправили за ґрати на 15 років

У лютому ми писали, що СБУ затримала чотирьох неповнолітніх агентів російських спецслужб, які 14 лютого здійснили теракт у центрі Миколаєва. Вибухівку дистанційно привели в дію біля кафе, коли до нього підійшла 42-річна жителька Полтавщини з сумкою, в якій був вибуховий пристрій. Жінка загинула на місці разом із трьома українськими військовими, ще семеро осіб отримали поранення. Пізніше ЗМІ повідомляли, що до теракту причетна жителька Горішніх Плавнів. У мережі ширилися чутки, що таким чином жінка хотіла помститися військовослужбовцям ТЦК за те, що вони мобілізували її сина, проте Центр протидії дезінформації ці чутки спростував. Стало відомо, що жінка про вибухівку у сумці не знала і сама стала жертвою терористів.

Ними виявилися четверо мешканців Полтавського району віком від 14 до 17 років. Їх завербували російські спецслужби через Телеграм-канали, що пропонують «легкий заробіток». Юнаки самостійно виготовили вибуховий пристрій, заховали його у рюкзак і передали жінці, запевнивши, що це сумка з грошима для передачі місцевому жителю. Російські куратори активували вибухівку дистанційно, коли вона підійшла до військових. Попри юний вік, російським агентам загрожує довічне ув’язнення.

Російські спецслужби використовують завербованих агентів в якості камікадзе та підривають їх «втемну»

Раніше ми писали, що російські спецслужби використовують завербованих агентів в якості «камікадзе» та підривають їх разом з вибуховими пристроями, які доручають їм принести. Про це зазначив перший заступник Голови СБУ Сергій Андрущенко. За його словами, в останній час Росія почала використовувати нову тактику: влаштовує дистанційний підрив саморобного вибухового пристрою, коли особа, яка його встановлює, знаходиться поруч. Таким чином росіяни фактично ліквідовують виконавця «втемну», щоб прибрати свідка злочину.