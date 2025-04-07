Вкрали у жінки в закладі телефон: у Кременчуці патрульним вдалося вийти на зловмисників

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Після скоєного крадії з місця події втекли

У суботу, 5 квітня, в одному із розважальних закладів Кременчука на проспекті Лесі України невідомі вкрали у жінки мобільний телефон. Про це інформують у пресслужбі батальйону патрульної поліції Кременчука.

За даними правоохоронців, злочин скоїли чоловік та жінка. Після крадіжки вони зникли з місця події.

На місці патрульні опитали учасників події, оглянули територію та викликали слідчо-оперативну групу. Правоохоронці почали опрацьовувати зібрану інформацію і згодом виявили осіб, які можуть бути причетними до скоєного.

Попередньо кримінальне провадження проводиться за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України (вчинення крадіжки в умовах воєнного стану).

Нагадаємо, нещодавно у Кременчуці правоохоронці затримали злодія, який за два місяці скоїв 20 крадіжок.