Аграрії Полтавщини отримали понад 8,8 млн грн компенсації за придбання техніки й обладнанняй

Сьогодні, 16:29 Переглядів: 82

Крім того, Полтавщина — серед областей-лідерів, які придбали найбільшу кількість обладнання

Аграрії Полтавщини вже отримали понад 8,8 мільйона гривень компенсації за придбану цьогоріч сільгосптехніку та обладнання. Про це повідомив т. в. о. начальника Полтавської облвійськадміністрації Володимир Когут.

За його словами, упродовж грудня 2024 — січня 2025 років полтавські агровиробники придбали обладнання й техніки на суду 35,3 мільйона гривень без ПДВ. За придбані товари держава відшкодувала їм понад 8,8 мільйона гривень.

Крім того, Полтавщина увійшла до переліку областей-лідерів за кількістю придбаного обладнання — їх місцеві аграрії купили 90 одиниць.

— Програма допомагає агровиробникам оновити парк техніки, підвищити продуктивність та конкурентоспроможність. Сприяє розвитку вітчизняного виробництва і забезпечує стабільність економіки області та всієї країни, — зауважив Когут.

Аби отримати 25% компенсації за придане обладнання, воно повинно містити не менше 60% українських матеріалів ат комплектуючих. Окремі умови встановлені для комбайнів, тракторів, самохідних обприскувачів і зерновозів.

Аби скористатися програмою, аграрії мають обрати техніку чи обладнання на з офіційного Переліку на сайті Мінекономіки, придбати його та надіслати заявку за спеціальним бланком.

Нагадаємо, від початку року аграрії Полтавщини отримали 58,1 млн грн кредитів на розвиток бізнесу.



