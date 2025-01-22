Від початку року аграрії Полтавщини отримали 58,1 млн грн кредитів на розвиток бізнесу

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 54

Від початку року на Полтавщині дев’ять аграріїв отримали кредити на суму 58,1 мільйона гривень. Про це інформують у пресслужбі Полтавської облвійськадміністрації.

Ще п’ять агропідприємств скористалися державною програмою «Доступні кредити 5-7-9» — вони отримали 23,4 мільйона гривень.

Тимчасово виконувач обов’язків начальника Полтавської ОВА Володимир Когут зазначив, що минулого року кредити отримали 605 підприємств на суму 5,67 мільйона гривень.

— Це дало їм поштовх для розвитку бізнесу. Більшість з них скористалися «Доступними кредитами 5-7-9», — додав Когут.

Нагадаємо, раніше ми писали, що програмою «Доступні кредити 5-7-9» можуть скористатися ОСББ для покращення енергоефективності будинків: встановлення сонячних панелей та теплових помп.