Від початку року аграрії Полтавщини отримали 58,1 млн грн кредитів на розвиток бізнесу

Від початку року на Полтавщині дев’ять аграріїв отримали кредити на суму 58,1 мільйона гривень. Про це інформують у пресслужбі Полтавської облвійськадміністрації.
Ще п’ять агропідприємств скористалися державною програмою «Доступні кредити 5-7-9» — вони отримали 23,4 мільйона гривень.
Тимчасово виконувач обов’язків начальника Полтавської ОВА Володимир Когут зазначив, що минулого року кредити отримали 605 підприємств на суму 5,67 мільйона гривень.
Нагадаємо, раніше ми писали, що програмою «Доступні кредити 5-7-9» можуть скористатися ОСББ для покращення енергоефективності будинків: встановлення сонячних панелей та теплових помп.
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