У 2024 році в Україні зафіксували найвищий показник розкриття умисних убивств за всю історію незалежності

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 90

Торік в Україні зафіксували найвищий показник розкриття умисних убивств за всю історію незалежності. Про це повідомив заступник голови Нацполіції — начальник кримінальної поліції Андрій Нєбитов.

На території держави вчинили 1052 умисних вбивства — у 1043 випадках зловмисників притягнуто до відповідальності. З них:

11 вбивств були скоєні на замовлення;

33 — із застосуванням гранат та вибухівки;

183 — з використанням вогнепальної зброї;

435 — з використанням вогнепальної холодної зброї.

Минулого року в Україні було скоєно понад 1000 вбивств, з них лише 9 нерозкриті, водночас на фронті воює 10 тисяч поліцейських

Встановлено 3 факти, коли вбивці намагалися приховати сліди злочинів через розчленування тіл загиблих. А 5 вбивств були поєднані зі зґвалтуванням.

Серед 1120 потерпілих — 829 чоловіків, 254 жінки та 37 дітей. Перед судом за вчинення вбивств постали 954 чоловіки, 87 жінок та 21 неповнолітня особа.

— Вбивства — найжахливіший прояв насильства та кримінальний злочин. Усім суспільством, разом, маємо працювати над тим, щоб мінімізувати це. Правоохоронці роблять все, щоб ті, хто позбавив людину найціннішого — життя, були притягнуті до відповідальності, — резюмував Андрій Нєбитов.

Голова Нацполіції Іван Вигівський відвідав штурмову бригаду поліції «Лють» на Донеччині

Нагадаємо, «Кременчуцький Телеграф» раніше писав, що минулого року в Україні було скоєно понад 1000 вбивств, з них лише 9 нерозкриті, водночас на фронті воює 10 тисяч поліцейських.

Ми також повідомляли, що наразі безпосередньо на лінії фронту знаходиться близько 10 тисяч поліцейських, які воюють пліч-о-пліч з військовими. Це приблизно 10% від загальної кількості українських поліцейських, яких нараховується близько 100 тисяч. Чому саме стільки, а не більше, адже в суспільстві на фоні примусової мобілізації часто ставлять питання щодо відправки на фронт у першу чергу саме поліцейських. Про це розповів міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

За минулий рік поліціянти вилучили з незаконного обігу понад 4 700 одиниць вогнепальної зброї та 3 тонни вибухівки

Раніше ми писали, що на сьогодні близько 40-45% особового складу поліції одночасно залучені до виконання невластивих для поліції функцій. Це і виконання бойових завдань, і розмінування території, забезпечення безпеки на кордоні, евакуація людей із небезпечних зон. Це на додаток до 6500 патрулів, які щодня заступають на чергування для забезпечення безпеки по всій країні.

Ми також писали, що вже понад рік штурмова бригада Національної поліції «Лють» захищає Україну на найгарячіших ділянках фронту.