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Полтавські правоохоронці затримали адвоката, який коригував ракетні удари по Дніпру

Сьогодні, 10:29 Переглядів: 363

 

Чоловікові повідомили про підозру у держзраді в умовах воєнного стану

Полтавські правоохоронці сприяли затриманню адвоката з Дніпра, який міг «зливати» росіянам місця зберігання озброєння ЗСУ та коригувати ракетні удари по Дніпру. Про це інформують у пресслужбі Полтавської обласної прокуратури.

За даним  правоохоронців, адвокат товаришував із чиновником в одній із так званих «районних адміністрацій» на тимчасово окупованій території АР Крим, а  той у свою чергу підтримував зв’язки зі співробітниками ФСБ РФ.

 

У соцмережах підозрюваний надсилав своєму знайомому інформацію про місця виготовлення та зберігання БПЛА, озброєння український військових та наслідки ракетних обстрілів армії РФ. Зокрема, адвокат розповів про наслідки ракетного удару по Дніпру у грудні 2023 року, коли пошкоджень зазнали кілька об’єктів військової, критичної та цивільної інфраструктури, 6 людей загинули, а 30 були поранені.

 

Також слідчі довели, що підозрюваний в одній із соцмереж публікував дописи, де виправдовував збройну агресію РФ і тимчасову окупацію частини території України.

Співробітники Служби безпеки України затримали адвоката при спробі втечі з країни. Під час обшуків вдома та офісі затриманого знайшли та вилучили мобільні телефони та сім-карти із доказами його підривної діяльності на користь РФ.

 

Адвокатові повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
  • ч. 2 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).
Чоловіку обрали запобіжний захід у виді тримання під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Полтавська обласна прокуратура, СБУ
Теги: СБУ прокуратура затримання адвокат коригування Дніпро державна зрада
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