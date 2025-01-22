Полтавські правоохоронці затримали адвоката, який коригував ракетні удари по Дніпру

Сьогодні, 10:29 Переглядів: 363

Чоловікові повідомили про підозру у держзраді в умовах воєнного стану

Полтавські правоохоронці сприяли затриманню адвоката з Дніпра, який міг «зливати» росіянам місця зберігання озброєння ЗСУ та коригувати ракетні удари по Дніпру. Про це інформують у пресслужбі Полтавської обласної прокуратури.

За даним правоохоронців, адвокат товаришував із чиновником в одній із так званих «районних адміністрацій» на тимчасово окупованій території АР Крим, а той у свою чергу підтримував зв’язки зі співробітниками ФСБ РФ.

У соцмережах підозрюваний надсилав своєму знайомому інформацію про місця виготовлення та зберігання БПЛА, озброєння український військових та наслідки ракетних обстрілів армії РФ. Зокрема, адвокат розповів про наслідки ракетного удару по Дніпру у грудні 2023 року, коли пошкоджень зазнали кілька об’єктів військової, критичної та цивільної інфраструктури, 6 людей загинули, а 30 були поранені.

Також слідчі довели, що підозрюваний в одній із соцмереж публікував дописи, де виправдовував збройну агресію РФ і тимчасову окупацію частини території України.

Співробітники Служби безпеки України затримали адвоката при спробі втечі з країни. Під час обшуків вдома та офісі затриманого знайшли та вилучили мобільні телефони та сім-карти із доказами його підривної діяльності на користь РФ.

Адвокатові повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: