Полтавські правоохоронці затримали адвоката, який коригував ракетні удари по Дніпру

Полтавські правоохоронці сприяли затриманню адвоката з Дніпра, який міг «зливати» росіянам місця зберігання озброєння ЗСУ та коригувати ракетні удари по Дніпру. Про це інформують у пресслужбі Полтавської обласної прокуратури.
За даним правоохоронців, адвокат товаришував із чиновником в одній із так званих «районних адміністрацій» на тимчасово окупованій території АР Крим, а той у свою чергу підтримував зв’язки зі співробітниками ФСБ РФ.
У соцмережах підозрюваний надсилав своєму знайомому інформацію про місця виготовлення та зберігання БПЛА, озброєння український військових та наслідки ракетних обстрілів армії РФ. Зокрема, адвокат розповів про наслідки ракетного удару по Дніпру у грудні 2023 року, коли пошкоджень зазнали кілька об’єктів військової, критичної та цивільної інфраструктури, 6 людей загинули, а 30 були поранені.
Також слідчі довели, що підозрюваний в одній із соцмереж публікував дописи, де виправдовував збройну агресію РФ і тимчасову окупацію частини території України.
Співробітники Служби безпеки України затримали адвоката при спробі втечі з країни. Під час обшуків вдома та офісі затриманого знайшли та вилучили мобільні телефони та сім-карти із доказами його підривної діяльності на користь РФ.
Адвокатові повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
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