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Розтрата бюджетних грошей і зловживання владою: слідчі вивчають ремонт гуртожитку у Глобиному

Сьогодні, 10:17 Переглядів: 199

В ухвалі вказали, що документально не підтверджено витрати ТОВ «БЕРКАНА-В» загалом на суму 8 млн 559 тисяч грн.

Правоохоронці розслідують можливе зловживання владою та розтрату бюджетних коштів виконавчим комітетом під час капітального ремонту гуртожитку для вимушених переселенців у Глобиному. Загальна сума робіт складає понад 13 млн гривень. Про це стало відомо з ухвали Октябрського районного суду Полтави, який оприлюднили у Єдиному державному реєстрі судових рішень 21 січня. 

Договір виконком уклав з товариством з обмеженою відповідальністю «БЕРКАНА-В» у 2023 році. В ухвалі вказали, що документально не підтверджено витрати ТОВ «БЕРКАНА-В» загалом на суму 8 млн 559 тисяч грн.

Для підтвердження або спростування цих підозр слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, пов’язаних із виконанням зазначеного договору, які знаходяться у володінні виконавчого комітету. Суд задовольнив клопотання. 

За даними YouControl, ТОВ «БЕРКАНА-В» зареєстрували у 2019 році в Полтаві. Керівницею і власницею є Ірина Погоржельська, у 2020 році жінка балотувалась до однієї з районних рад у Полтаві.

Нагадаємо, у Кременчуці розслідують справу привласнення грошей з бюджету під час ремонту гуртожитку для ВПО 

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Автор: Тетяна Криничка Джерело фото: te.20minut.ua
Теги: Глобине
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