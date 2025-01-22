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У ніч на 22 січня Україну атакували 99 російських БпЛА: на Полтавщині працювала ППО

Сьогодні, 11:46 Переглядів: 17

 

Українська протиповітряна оборона збила 65 російських безпілотників, ще 30 були локаційно втрачені

У ніч на 22 січня російська армія атакувала Україну 99 ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Чауда (ТОТ Криму), Міллерово, Брянськ, Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ (РФ). Про це повідомила пресслужба Командування Повітряних сил ЗСУ.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 10.00 підтверджене збиття 65 безпілотників у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Миколаївській та Одеській областях.

30 безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Російська армія атакує Україну новим типом дронів: замість вибухівки вони несуть спеціальну лінзу

— Внаслідок нічної ворожої атаки пошкоджено установи, промислові підприємства, господарчі будівлі, приватні та багатоквартирні будинки у Миколаївській, Дніпропетровській, Київській, Черкаській, Сумській та Хмельницькій областях. Спеціальні служби ліквідовують наслідки, попередньо без жертв, постраждалим надається допомога, — йдеться у повідомленні.

Минулої ночі російські БпЛА завдали удару по Кременчуку — пошкоджені будинки та автівки

 

Нагадаємо, у ніч на 21 січня кременчужани чули «Шахеди» та роботу протиповітряної оборони по ним. Зранку 21 січня стало відомо, що російський безпілотник упав на будинки у Крюкові. Люди не постраждали, однак пошкоджені 6 будинків, 3 господарчі споруди, 3 гаражі та 8 автівок. Також 87 споживачів лишились без електрики. «Кременчуцький Телеграф» побував на місці «прильоту» та поговорив з очевидцями. Фоторепортаж з місця падіння «Шахеда» у Кременчуці.

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Фоторепортаж з місця падіння «шахеда» у Кременчуці

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Автор: Віктор Крук
Теги: повітряні сили ППО БПЛА Шахеди безпілотники
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