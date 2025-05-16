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СБУ затримала 21-річну кременчуківку, яка коригувала удари по Полтавщині (уточнено)

Сьогодні, 10:09 Переглядів: 948

Агентка ФСБ встановила камеру навпроти адмінбудівлі правоохоронців і готувала координати для повітряних атак

16 травня Служба безпеки України повідомила про затримання ще однієї учасниці агентурної мережі ФСБ, яку викрили на Полтавщині. Йдеться про 21-річну мешканку Кременчука, яка готувала нові удари по регіону.

За даними СБУ, жінка діяла у складі російської групи, яку викрили у листопаді 2024 року. Після затримання двох інших агентів вона «залягла на дно», але отримала новий сигнал від кураторки з РФ і повернулась до підривної діяльності.

Що робила:

  • готувала координати для повітряних ударів;
  • встановила приховану камеру навпроти адмінбудівлі одного з правоохоронних органів, щоб з’ясувати, чи є там особовий склад;
  • збирала інформацію про радіолокаційні станції ЗСУ, аби допомогти окупантам «обійти» ППО.

Жінку затримали одразу після її «активації». Під час обшуку знайшли комп’ютерну техніку та мобільний телефон із повідомленнями до ФСБ. Дані кураторки — кадрової співробітниці спецслужб РФ — уже встановлені.

Затриманій повідомили про підозру у співучасті в державній зраді (ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України). Вона перебуває під вартою без права на заставу. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Доповнено:

Як повідомили «Кременчуцькому Телеграфу» у пресслужбі прокуратури, жінка — пособниця в організованій групі. Обвинувальний акт направлений до суду.

Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині затримали російського агента, який збирав інформацію про військові шпиталі.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: коригування СБУ
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