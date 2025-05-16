Агентка ФСБ встановила камеру навпроти адмінбудівлі правоохоронців і готувала координати для повітряних атак
16 травня Служба безпеки України повідомила про затримання ще однієї учасниці агентурної мережі ФСБ, яку викрили на Полтавщині. Йдеться про 21-річну мешканку Кременчука, яка готувала нові удари по регіону.
За даними СБУ, жінка діяла у складі російської групи, яку викрили у листопаді 2024 року. Після затримання двох інших агентів вона «залягла на дно», але отримала новий сигнал від кураторки з РФ і повернулась до підривної діяльності.
Що робила:
Жінку затримали одразу після її «активації». Під час обшуку знайшли комп’ютерну техніку та мобільний телефон із повідомленнями до ФСБ. Дані кураторки — кадрової співробітниці спецслужб РФ — уже встановлені.
Затриманій повідомили про підозру у співучасті в державній зраді (ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України). Вона перебуває під вартою без права на заставу. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
Як повідомили «Кременчуцькому Телеграфу» у пресслужбі прокуратури, жінка — пособниця в організованій групі. Обвинувальний акт направлений до суду.
Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині затримали російського агента, який збирав інформацію про військові шпиталі.
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