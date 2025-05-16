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На Полтавщині судитимуть трьох російських агентів, які збирали дані про ППО та ЗСУ: серед них — кременчуківці

Сьогодні, 10:16 Переглядів: 184

 Троє жителів області збирали дані про військові частини та об’єкти критичної інфраструктури

Прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно трьох учасників організованої групи, яких обвинувачують у співпраці зі спецслужбами РФ. За даними слідства, зрадники діяли на користь ФСБ і вчиняли злочини проти державної безпеки України під час воєнного стану. Про це 16 травня повідомила пресслужба прокуратури області.

У вересні 2024 року житель Кременчуцького району відгукнувся на пропозицію «роботи» в Telegram, після чого був завербований співробітницею ФСБ. До співпраці він залучив ще двох знайомих — чоловіка і жінку з Кременчука.

Що робила група:

  • розклеювала листівки з QR-кодами, які спрямовували користувачів до «кураторки» з ФСБ;
  • фіксувала на телефон об’єкти ЗСУ, мобільні вогневі групи ППО, місця розташування військових частин, критичну інфраструктуру;
  • передавала матеріали спецслужбі через соцмережі, після чого видаляла їх.

Усього задокументовано 16 епізодів протиправної діяльності.

Усім трьом фігурантам інкримінують державну зраду, скоєну організованою групою в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України у поєднанні зі ст. 27 та ст. 28).

Наразі обвинувачені перебувають під вартою. Досудове розслідування проводили слідчі СБУ в Полтавській області та військова контррозвідка.

Нагадаємо, що СБУ затримала 21-річну кременчуківку, яка коригувала удари по Полтавщині.


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Автор: Руслана Горгола
Теги: державна зрада коригування СБУ прокуратура Полтавщини
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