На Полтавщині судитимуть трьох російських агентів, які збирали дані про ППО та ЗСУ: серед них — кременчуківці

Прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно трьох учасників організованої групи, яких обвинувачують у співпраці зі спецслужбами РФ. За даними слідства, зрадники діяли на користь ФСБ і вчиняли злочини проти державної безпеки України під час воєнного стану. Про це 16 травня повідомила пресслужба прокуратури області.
У вересні 2024 року житель Кременчуцького району відгукнувся на пропозицію «роботи» в Telegram, після чого був завербований співробітницею ФСБ. До співпраці він залучив ще двох знайомих — чоловіка і жінку з Кременчука.
Що робила група:
Усього задокументовано 16 епізодів протиправної діяльності.
Усім трьом фігурантам інкримінують державну зраду, скоєну організованою групою в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України у поєднанні зі ст. 27 та ст. 28).
Наразі обвинувачені перебувають під вартою. Досудове розслідування проводили слідчі СБУ в Полтавській області та військова контррозвідка.
Нагадаємо, що СБУ затримала 21-річну кременчуківку, яка коригувала удари по Полтавщині.
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