На Полтавщині БЕБ підозрює експрацівницю Ibox, яка відкривала банківські рахунки без відома людей

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 217

Детективи Бюро економічної безпеки України у Полтавській області повідомили про підозру 39-річній колишній працівниці АТ «Айбокс банк». За даними слідства, жінка відкривала банківські рахунки без відома осіб, на яких вони оформлювалися. Про це повідомили у БЕБ 19 травня.

Вказано, що підозрювана передавала доступ до цих рахунків третім особам. Надалі їх використовували для протиправної діяльності.

Колишній банкірці інкримінують ч.2 ст. 200 КК України — незаконні дії з платіжними картками, документами на переказ та іншими засобами доступу до банківських рахунків.

Слідчі встановлюють інших учасників схеми. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, на Полтавщині працівниця банку укладала фіктивні договори кредитів і страхування, використовуючи при цьому фіктивну інформацію.