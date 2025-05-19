Микола Корецький
Разом з небайдужими людьми зібрали допомогу для 90 дітей
Олена Шуляк
Законопроєкт про наставництво: в "Слузі Народу" пояснили, що зміниться для дітей-сиріт
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Гроші

«Укрзалізниця» відхилила пропозицію КВБЗ на постачання купейних вагонів

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 287 Коментарів: 1

За результатами розгляду «Укрзалізниця» встановила, що тендерна пропозиція КВБЗ не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі

Пропозицію Кременчуцького вагонобудівного заводу на постачання 95 купейних вагонів для «Укрзалізниці» відхилили. Зробити вагони КВБЗ запропонував за майже 4,5 млрд гривень. Про це стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro.

За результатами розгляду «Укрзалізниця» встановила, що тендерна пропозиція КВБЗ не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі. Кременчуцький завод запропонував вагони з недостатньою місткістю акумуляторів та занадто вузьким кузовом. 

Зокрема, номінальна ємність акумуляторної батареї становила 350 А·год замість передбачених тендерною документацією не менше ніж 470 А·год. Також виявили невідповідність розміру кузова пасажирського вагона. Зовнішня ширина складала 3021 мм, хоча документація вимагала не менше ніж 3150 мм.

КВБЗ став єдиним учасником закупівлі.

Нагадаємо, наприкінці квітня Крюківський вагонобудівний завод передав «Укрзалізниці» шість нових плацкартних вагонів.

0
Автор: Телеграф
Теги: КВБЗ Укрзалізниця
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Коментарі: 1

5 113
1
zzzzzz:
Сьогодні, 18:37

Або ж хтось з папіков залізниці просуває свої вагони за відкати ...


0 1

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх