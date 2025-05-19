«Укрзалізниця» відхилила пропозицію КВБЗ на постачання купейних вагонів

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 287 Коментарів: 1

За результатами розгляду «Укрзалізниця» встановила, що тендерна пропозиція КВБЗ не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі

Пропозицію Кременчуцького вагонобудівного заводу на постачання 95 купейних вагонів для «Укрзалізниці» відхилили. Зробити вагони КВБЗ запропонував за майже 4,5 млрд гривень. Про це стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro.

За результатами розгляду «Укрзалізниця» встановила, що тендерна пропозиція КВБЗ не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі. Кременчуцький завод запропонував вагони з недостатньою місткістю акумуляторів та занадто вузьким кузовом.

Зокрема, номінальна ємність акумуляторної батареї становила 350 А·год замість передбачених тендерною документацією не менше ніж 470 А·год. Також виявили невідповідність розміру кузова пасажирського вагона. Зовнішня ширина складала 3021 мм, хоча документація вимагала не менше ніж 3150 мм.

КВБЗ став єдиним учасником закупівлі.

Нагадаємо, наприкінці квітня Крюківський вагонобудівний завод передав «Укрзалізниці» шість нових плацкартних вагонів.