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У Кременчуці зменшується кількість хворих на ГРВІ — міськрада

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 116

Жодного випадку грипу або COVID-19 минулого тижня не виявили, смертей від COVID-19 не зафіксували

У період з 12 по 18 травня у Кременчуці зареєстрували 527 випадків захворювання на ГРВІ. Це менше, ніж позаминулого тижня (686). Рівень захворюваності стабільно знижується, йдеться у повідомленні від Кременчуцької міської ради.

Серед хворих переважають діти — за тиждень на ГРВІ захворіли 411 неповнолітніх.

До інфекційного відділення лікарні «Кременчуцька» госпіталізували 9 дітей та одного дорослого. Жодного випадку грипу або COVID-19 минулого тижня не виявили, смертей від COVID-19 не зафіксували. 

Нині кількість хворих перебуває нижче епідемічного порога, розрахованого для України, вказують у повідомленні.

У Кременчуці нині доступна вакцина проти COVID-19 виробництва Pfizer. Щеплення — безоплатні, їх можна зробити щодня (крім суботи та неділі) з 8.00 до 16.00 у пункті щеплення за адресою: вул. Івана Мазепи, 26. За додатковою інформацією варто звернутися до свого сімейного лікаря.

Нагадаємо, наприкінці березня на карантині перебували заклади освіти у шести громадах області, одна з них — і у Кременчуцькому районі.

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Автор: Телеграф
Теги: ГРВІ грип
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