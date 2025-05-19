Вперше за свою 40-річну історію кременчуцький «Кремінь» не виїхав на гостьову гру

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17 травня, у суботу, на стадіоні «Минай-арена» о 15.00 мав розпочатися поєдинок передостаннього туру чемпіонату України у першій лізі (група «Вибування»). Напередодні стало відомо, що гра не відбудеться. Своє рішення про скасування матчу ПФЛ прийняла після того, як отримала відповідні сигнали від футбольного клубу «Кремінь» — команда не зможе виїхати до Закарпаття, оскільки у клубу склалися тимчасові фінансові труднощі. Вони полягали у тому, що, за словами директора ФК «Кремінь» Андрія Філя, відсутні кошти на дорогу, на проживання команди у готелі та на харчування. ПФЛ після цього вирішила скасувати гру, а всі документи стосовно цієї ситуації передала до Контрольно-дисциплінарного комітету для ухвалення відповідного рішення.

До речі, віддаль від Кременчука до Миная складає 1200 км.

Головний тренер «Кременя» Ігор Климовський повідомив, що команда дізналася про вердикт керівництва клубу щодо поїздки до Закарпаття 15 травня о 10.00, коли розпочалося ранкове тренування. Цього ж дня на 20.00 вечора був призначений виїзд «Кременя» на клубному автобусі.

На тренування прибув Андрій Філь і повідомив команду про рішення керівництва клубу про невиїзд до Закарпаття.

Ігор Климовський розповів, що гравці команди сприйняли це рішення з розчаруванням.

— Команда готувалася до поєдинку із «Минаєм» дуже серйозним чином. Зіграли кілька чинників. По-перше, ми вже перемагали цього суперника у домашньому поєдинку. Це сталося 13 квітня. «Кремінь» тоді переграв суперника 1:0 (гол забив Олексій Жданович). То чому не зробити це і вдруге, чому не здолати «Минай» і на його полі? Тим паче був і додатковий стимул на користь цього — команда поступово набирала ігрового досвіду і в останніх поєдинках, хай там як, але діяла з певним прогресом. Був ще один додатковий фактор. У складі «Кременя» є гравці, які або свого часу виступали за «Минай», або ж були в обоймі цього клубу. Тож цілком зрозуміло, що вони горіли бажанням продемонструвати у грі на «Минай-арені» свої найкращі якості. Тобто, матч обіцяв бути цікавим. Але…

Директор ФК «Кремінь» Андрій Філь і у своєму повідомленні для команди та в інтерв’ю для українських ЗМІ наголосив ще на двох принципових речах. По-перше, йдеться про тимчасові фінансові труднощі у клубі, тож ні в якому разі навіть говорити на варто про зняття команди «Кремінь» з розіграшу взагалі. «Кремінь», на тверде переконання пана Андрія, продовжить своє існування. Хоча, треба зауважити про це, на деяких інформаційних ресурсах України вже промайнуло повідомлення, що виступ «Кременя» вже в другій лізі залишається під великим питанням.

…Тим часом Ігор Климовський розповів, що в суботу, 17 травня, команда провела дуже насичене тренування. У неділю футболісти відпочивали, а вже з понеділка, 19 травня, розпочнеться планомірна і ретельна підготовка до останнього поєдинку в рамках чемпіонату у першій лізі із хмельницьким «Поділлям». Це ще одне озвучене Андрієм Філем принципове рішення клубу — матч «Кременя» з підопічними Сергія Ковальця відбудеться в обов’язковому порядку. Слід нагадати, що це буде остання календарна гра кременчуцького колективу у рамках першої ліги. Місце її проведення — стадіон «Юність» у Горішніх Плавнях.

…Також варто загострити увагу на ще одному, достатньо прикрому факті. Невиїзд «Кременя», у цьому разі до Закарпаття, став ПЕРШИМ в 40-річній історії команди з Кременчука. Принаймні цього не траплялося в рамках чемпіонатів України. Хіба що вболівальники з досвідом та з гарною пам’яттю згадують, що у 1991 році «Кремінь» у рамках чемпіонату СРСР не поїхав на матчі з «Кяпазом» з Гянджі та агдамським «Карабахом». Але тоді туди не поїхала більшість команд другої ліги, оскільки там вже йшла війна.