Микола Корецький
Разом з небайдужими людьми зібрали допомогу для 90 дітей
Олена Шуляк
Законопроєкт про наставництво: в "Слузі Народу" пояснили, що зміниться для дітей-сиріт
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Спорт, Топ-новина

Вперше за свою 40-річну історію кременчуцький «Кремінь» не виїхав на гостьову гру

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 244

 Матч «Минай» — «Кремінь» рішенням ПФЛ (Професійна футбольна ліга) був скасований

17 травня, у суботу, на стадіоні «Минай-арена» о 15.00 мав розпочатися поєдинок передостаннього туру чемпіонату України у першій лізі (група «Вибування»). Напередодні стало відомо, що гра не відбудеться. Своє рішення про скасування матчу ПФЛ прийняла після того, як отримала відповідні сигнали від футбольного клубу «Кремінь» — команда не зможе виїхати до Закарпаття, оскільки у клубу склалися тимчасові фінансові труднощі. Вони полягали у тому, що, за словами директора ФК «Кремінь» Андрія Філя, відсутні кошти на дорогу, на проживання команди у готелі та на харчування. ПФЛ після цього вирішила скасувати гру, а всі документи стосовно цієї ситуації передала до Контрольно-дисциплінарного комітету для ухвалення відповідного рішення.

До речі, віддаль від Кременчука до Миная складає 1200 км.

Головний тренер «Кременя» Ігор Климовський повідомив, що команда дізналася про вердикт керівництва клубу щодо поїздки до Закарпаття 15 травня о 10.00, коли розпочалося ранкове тренування. Цього ж дня на 20.00 вечора був призначений виїзд «Кременя» на клубному автобусі.

На тренування прибув Андрій Філь і повідомив команду про рішення керівництва клубу про невиїзд до Закарпаття.

Ігор Климовський розповів, що гравці команди сприйняли це рішення з розчаруванням.

— Команда готувалася до поєдинку із «Минаєм» дуже серйозним чином. Зіграли кілька чинників. По-перше, ми вже перемагали цього суперника у домашньому поєдинку. Це сталося 13 квітня. «Кремінь» тоді переграв суперника 1:0 (гол забив Олексій Жданович). То чому не зробити це і вдруге, чому не здолати «Минай» і на його полі? Тим паче був і додатковий стимул на користь цього —  команда поступово набирала ігрового досвіду і в останніх поєдинках, хай там як, але діяла з певним прогресом. Був ще один додатковий фактор. У складі «Кременя» є гравці, які або свого часу виступали за «Минай», або ж були в обоймі цього клубу. Тож цілком зрозуміло, що вони горіли бажанням продемонструвати у грі на «Минай-арені» свої найкращі якості. Тобто, матч обіцяв бути цікавим. Але…

Директор ФК «Кремінь» Андрій Філь і у своєму повідомленні для команди та в інтервю для українських ЗМІ наголосив ще на двох принципових речах. По-перше, йдеться про тимчасові фінансові труднощі у клубі, тож ні в якому разі навіть говорити на варто про зняття команди «Кремінь» з розіграшу взагалі. «Кремінь», на тверде переконання пана Андрія, продовжить своє існування. Хоча, треба зауважити про це, на деяких інформаційних ресурсах України вже промайнуло повідомлення, що виступ «Кременя» вже в другій лізі залишається під великим питанням.

 

…Тим часом Ігор Климовський розповів, що в суботу, 17 травня, команда провела дуже насичене тренування. У неділю футболісти відпочивали, а вже з понеділка, 19 травня, розпочнеться планомірна і ретельна підготовка до останнього поєдинку в рамках чемпіонату у першій лізі із хмельницьким «Поділлям». Це ще одне озвучене Андрієм Філем принципове рішення клубу — матч «Кременя» з підопічними Сергія Ковальця відбудеться в обовязковому порядку. Слід нагадати, що це буде остання календарна гра кременчуцького колективу у рамках першої ліги. Місце її проведення — стадіон «Юність» у Горішніх Плавнях.

…Також варто загострити увагу на ще одному, достатньо прикрому факті. Невиїзд «Кременя», у цьому разі до Закарпаття, став ПЕРШИМ в 40-річній історії команди з Кременчука. Принаймні цього не траплялося в рамках чемпіонатів України. Хіба що вболівальники з досвідом та з гарною пам’яттю згадують, що у 1991 році «Кремінь» у рамках чемпіонату СРСР не поїхав на матчі з «Кяпазом» з Гянджі та агдамським «Карабахом». Але тоді туди не поїхала більшість команд другої ліги, оскільки там вже йшла війна.

0
Автор: Анатолій Гаркуша Джерело фото: пресслужба ФК «Кремінь»
Теги: Кремінь футбол
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх