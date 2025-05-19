У Полтаві легковик збив чоловіка на пішохідному переході — поліція

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Сьогодні, 19 травня, близько 8.30 у Полтаві сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, автомобіль Skoda SuberB, за кермом якого перебував 55-річний водій, збив чоловіка, коли той переходив дорогу по пішохідному переходу.

Внаслідок аварії 26-річного пішохода із травмами госпіталізували до лікарні.

Поліція порушила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Усі причини та обставини події встановлюють слідчі.

Нагадаємо, днями на трасі Київ–Харків іноземець на смерть збив пішохода.