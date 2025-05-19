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Українцям зараховуватимуть до страхового стажу періоди роботи за кордоном — постанова уряду

Сьогодні, 19:01 Переглядів: 163

 

Тим громадянам, хто до 1 січня 1992 року працював у республіках колишнього СРСР, якщо інші країни не виплачують їм пенсію, то ці періоди також можуть бути зараховані до страхового стажу

Багато українців свого часу працювали, або ж зараз працюють за межами країни. Відтепер їм стане простіше отримати пенсію в Україні. Кабмін ухвалив «Порядок підтвердження та зарахування періодів роботи особи в іншій державі до страхового стажу (стажу роботи) для визначення права на призначення пенсії за віком». Нові правила дозволяють зараховувати періоди роботи за кордоном до страхового стажу людини. Їх затверджено постановою Кабміну № 562 від 16 травня 2025 року «Деякі питання обчислення страхового стажу».

Цей порядок визначив алгоритм дій для врахування періодів роботи за межами України при нарахуванні пенсії. Якщо в людини недостатньо страхового стажу, враховуються ті періоди трудової діяльності, які були офіційно визнані за законодавством іншої держави.

У випадку, якщо між Україною та відповідною країною укладено міжнародну угоду, такий трудовий стаж може бути включений до страхового стажу для осіб, які постійно проживають в Україні, згідно з умовами цієї домовленості.

Громадяни, які не мають достатнього страхового стажу для призначення пенсії, але працювали за кордоном, повинні додати до заяви відповідні підтверджувальні документи.

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Якщо документи відсутні або не дають достатньої інформації, Пенсійний фонд звертається до Міністерства закордонних справ. І вже це міністерство через дипломатичні канали надішле запит до відповідної країни для отримання підтверджень.

Коли всі дані будуть отримані, стаж за кордоном включать до страхового стажу працівника. Це може суттєво вплинути на право отримання пенсії в Україні.

Для тих, хто працював у республіках колишнього СРСР до 1 січня 1992 року, уряд затвердив окремий порядок. Якщо інші країни не виплачують їм пенсію і цей факт буде підтверджено, ці періоди також можуть бути зараховані до страхового стажу людини.

 

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Нагадаємо, ми писали, що у березні 2025 року в Україні відбулася масштабна індексація пенсій, внаслідок якої понад близько 10 мільйонів українців перерахували щомісячні виплати.

У Мінсоцполітики зазначають, що в Україні наймолодші пенсіонери у світі — середній пенсійний вік українських пенсіонерів наразі становить 54 роки.

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Автор: Віктор Крук
Теги: пенсії Кабмін страховий стаж постанова за кордоном
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