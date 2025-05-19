Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

У вівторок, 20 травня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
вул. Залізнична, 21–81
вул. Кагамлицька, 62/20
пров. Робітничий, 3–20
вул. Сержанта Мельничука, 140А–195
пров. Сивашський, 2А
пр-д Степана Васильченка, 3–16
пров. Токарний, 3–18
вул. Юрія Руфа, 108–177/1.
пр. 1-й Кохнівський, 3–7/7
пр. 2-й Кохнівський, 3–10
пр. 3-й Кохнівський, 4–18
туп. 1-й Парковий, 3–8
туп. 2-й Парковий, 3–8/2
вул. Вагонна, 10–32
пров. Деповський, 1–23
вул. Житлобудівна, 3/20–25Г
пров. Житлобудівниий, 2/34–16
пр. Житлобудівниий, 3–20/11
вул. Кохнівська, 63–108
пров. Межовий, 9, 23
вул. Господарська, 1–38
вул. Дружинницька, 1–33
вул. Івана Багряного, 3–21
вул. Льва Орнштейна, 1/7–8
вул. Максима Кривоноса, 41/2–92
пров. Господарський, 3–10А
пров. Композитора Вербицького, 3А, 5
вул. Щаслива, 33
вул. Нижня, 1–28
вул. Карпенка-Карого, 22–60
вул. Кохнівська, 44–62
пров. Кохнівський, 3, 3А
пров. Межовий, 1–30
вул. Салганна, 4–12, 33А–65
вул. Чередницька, 30–79
пров. Чередницький, 4
пров. Уласа Самчука, 17
вул. Віри Холодної, 33–62
вул. Володимира Великого, 72
вул. Володимира Вернадського, 26/29–60А
вул. Ірпінська, 7–14
вул. Лікаря Бончука, 28–30
вул. Мрії, 20, 22
вул. Покровська, 24, 28
вул. Правобережна, 38А, 45А–55/1
вул. Республіканська, 93, 93А
вул. Романа Шухевича, 11–36
вул. Шістдесятників, 4А–15
пров. Чорнобаївський, 40А, 60Б
туп. Юннатів, 1–7
вул. Соборна, 34/32.
вул. Джерельна, 3–19
вул. Каштанова, 1–22
вул. Козацька, 61/31–94А
вул. Сергія Кульчицького, 16–49
пров. Вербовий, 2, 4
пров. Рівненський, 13А–25
просп. Лесі Українки, 11, 104, 110, 118
туп. Степовий, 1–9.
вул. Горліса-Горського, 3–10
просп. Полтавський, 277–281
с. Мала Кохнівка
с. Потоки
с. Придніпрянське
вул. Київська, 64–80, 121
вул. Ярова, 1, 3, 5, 7.
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