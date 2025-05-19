На Полтавщині чоловіка судили за сексуальне насильство над неповнолітньою падчеркою

Вчора, 21:01 Переглядів: 274

На Полтавщині судили 63-річного чоловіка, який вчиняв сексуальне насильство стосовно своєї неповнолітньої падчерки. Про це інформують у пресслужбі Полтавської обласної прокуратури.

За даними правоохоронців, що у 2024 році обвинувачений вступав у статевий зв’язок із неповнолітньою донькою своєї співмешканки. Згодом дівчина народила від нього дитину.

Суд погодився з доводами прокурорів, що визнання вини, готовність допомагати у вихованні та утриманні дитини, не свідчать про щире каяття, а також жодним чином не зменшують суспільної небезпеки скоєного кримінального правопорушення, — зазначила ювенальний прокурор Миргородської окружної прокуратури Олена Орел.

Чоловіка визнали винним у вчиненні членом сім’ї дій сексуального характеру з особою, яка не досягла шістнадцятирічного віку (ч. 2 ст. 155 Кримінального кодексу України).

За ґратами обвинувачений проведе 6 років. Крім того, чоловіка на 3 роки позбавили права працювати на посадах, пов’язаних із навчанням та вихованням дітей, або здійснювати діяльність, пов’язану з роботою із дітьми.

Нагадаємо, торік у Лубенському районі судили чоловіка, який вчиняв сексуальне насильство щодо своєї неповнолітньої доньки.