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Кременчук, Культура, Афіша

Кременчужан кличуть до бібліотеки на відкриття меморіальної кімнати Михайла Парнети (афіша)

Вчора, 22:00 Переглядів: 137

 

Раніше бібліотеці присвоїли ім'я видатного містянина, заслуженого лікаря України

Кременчужан та гостей міста кличуть у середу, 21 травня, до бібліотеки на відкриття меморіальної кімнати почесного громадянина Кременчука, заслуженого лікаря України Михайла Парнети. Про це журналістам «Кременчуцького Телеграфа» повідомили організатори.

Подія відбудеться у бібліотеці-філії № 5, що на вулиці Республіканській, 65, — раніше їй присвоїли ім’я видатного містянина. На честь цього у приміщенні бібліотеки і відкривають меморіальну кімнату: у ній знаходитиметься приватна бібліотека Михайла Парнети, його особисті речі, архівні матеріали, щоденники, нотатки — усе, що зберігає пам’ять про видатну особистість.

Під час заходу працівники бібліотеки проведуть для відвідувачів екскурсію меморіальною кімнатою та презентують експонати, передані до фондів бібліотеки.

Відбудеться урочисте відкриття у середу, 21 травня, о 12.00 у приміщенні бібліотеки-філії №5. Вхід на захід вільний.

Нагадаємо, у «Кременчуцького Телеграфа» є великий матеріал про життя лікаря Михайла Парнети.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: бібліотека культура афіша Михайло Парнета
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