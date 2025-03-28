Філії Кременчуцької міської публічної бібліотеки хочуть присвоїти ім'я почесного кременчужанина Михайла Парнети

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У Кременчуці філії міської публічної бібліотеки № 5, що знаходиться на вулиці Республіканській, 65 хочуть присвоїти ім’я почесного кременчужанина Михайла Парнети. Про це стало відомо із проєкту рішення Кременчуцької міської ради.

У пояснювальній записці сказано, що присвоїти ім’я видатного кременчужанина задля збереження історичної та культурної спадщини міста.

Михайло Парнета — заслужений лікар України, засновник і президент фонду «Шевченко і воля», ініціатор створення і співголова товариства української мови ім. Т. Шевченка (1989 р.) та товариства «Кременчуцька Просвіта» (1991 р.), видатний громадський діяч.

Попередньо звернення про присвоєння імені бібліотеці було розглянуто на засіданні комісії з питань найменування об’єктів топоніміки, увічнення пам’яті видатних діячів і подій, встановлення пам’ятних знаків у межах Кременчуцької міської територіальної громади. Члени комісії підтримали його одноголосно.

У «Кременчуцького Телеграфа» є великий матеріал про життя лікаря Михайла Парнети.

Нагадаємо, минулого року у Кременчуці бібліотеці-філії № 2 присвоїли ім'я Павла Житецького, а бібліотеці-філії № 3 — Всеволода Нестайка.







