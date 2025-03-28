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Росія вдарила по семи областях 163 дронами, серед них і Полтавська

Сьогодні, 09:17 Переглядів: 241

 За попередніми даними, жертв серед цивільних немає

У ніч на 28 березня Росія завдала масованого удару 163 дронами, серед яких були як ударні Shahed, так і безпілотники-імітації. Атаку здійснили з території РФ і тимчасово окупованого Криму. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил України.

Сили ППО знищили 89 ударних БпЛА, ще 51 безпілотник-імітацію локаційно втрачені, тобто вони не досягли цілей і не спричинили шкоди.

Атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ.

Постраждали Харківська, Сумська, Полтавська, Дніпропетровська, Одеська, Миколаївська та Запорізька області.

За попередніми даними, жертв серед цивільних немає, триває ліквідація наслідків ударів у постраждалих регіонах.

Нагадаємо, що вночі російські дрони атакували промислові райони Полтави. Пошкоджені склади, трансформатор, адмінбудівлі та приватні будинки. Пожежі ліквідували до 4.00. Постраждалих немає. У місті фіксують збитки та надають допомогу.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: дрони ППО Полтава наслідки атаки
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