Дронова атака на Полтаву: пожежу на складах гасила майже сотня рятувальників

Сьогодні, 07:22 Переглядів: 696

У ніч на 28 березня російські війська завдали масованого удару безпілотниками по цивільних обʼєктах у промислових зонах Полтавської громади.

За інформацією Полтавської облвійськадміністрації, частину дронів знищили сили ППО, однак внаслідок влучань і падіння уламків на 6 локаціях зафіксовано пошкодження складських приміщень, адмінбудівлі та трансформатора одного з підприємств.

У результаті атаки виникли пожежі загальною площею близько 2500 кв. м. Її гасили 19 одиниць техніки та 90 рятувальників. Станом на 4.00 усі загоряння ліквідовані.

Обійшлося без постраждалих.