Дронова атака на Полтаву: пожежу на складах гасила майже сотня рятувальників

У ніч на 28 березня російські війська завдали масованого удару безпілотниками по цивільних обʼєктах у промислових зонах Полтавської громади.
За інформацією Полтавської облвійськадміністрації, частину дронів знищили сили ППО, однак внаслідок влучань і падіння уламків на 6 локаціях зафіксовано пошкодження складських приміщень, адмінбудівлі та трансформатора одного з підприємств.
У результаті атаки виникли пожежі загальною площею близько 2500 кв. м. Її гасили 19 одиниць техніки та 90 рятувальників. Станом на 4.00 усі загоряння ліквідовані.
Обійшлося без постраждалих.
Нагадаємо, що вночі була інформація й про пошкодження двох житлових будинків. О 8.00 почалися обходи постраждалих районів.
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