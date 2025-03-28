У ніч на неділю 30 березня переходимо на літній час: в яких країнах це теж роблять, а де — ні

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 274

Майже 70 країн світу, зокрема більшість країн Європи, переходять на літній та зимовий час двічі на рік

У 2025 році перехід на літній час відбудеться в ніч з 29 на 30 березня — о 3.00 стрілки годинника потрібно буде перевести на одну годину вперед, тобто на 4.00.

Чому Україна продовжує переходити на літній час, хоча 16 липня 2024 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт № 4201 «Про обчислення часу в Україні», який передбачає скасування переведення годинників на літній час та встановлення постійного зимового часу, «Кременчуцький Телеграф» нещодавно пояснював.

Чи будемо переводити годинники на літній час у 2025 році та коли це потрібно робити

Ми також писали, що не лише Україна, а й майже 70 країн світу, зокрема більшість країн Європи, переходять на літній та зимовий час двічі на рік. Водночас 135 країн світу або ніколи не використовували цю практику, або вже відмовилися від неї. Нещодавно Польща, яка наразі головує в ЄС, наголосила що під час свого головування ініціюватиме відмову від переходу на літній час в країнах Євросоюзу

А які саме країни переводять годинники на літній час разом з Україною?

У 2025 році на літній час перейде більша частина Європи та Північної Америки, а також окремі регіони Африки, Азії, Південної Америки та Океанії.

Годинники цієї неділі доведеться переводити жителям:

країн Європейського Союзу: Франції, Німеччини, Італії, Іспанії, Польщі, Чехії, Угорщини, Румунії, Болгарії та іншим;

європейських країн, які не входять до ЄС: Великої Британії, Норвегії, Швейцарії, Сербії, Боснії і Герцеговині, Чорногорії, Албанії;

Ізраїлю, Нової Зеландії (частково), Єгипту, Лівану, Австралії (частково), Чилі;

США, окрім Аризони, Гаваїв і Територій США;

у більшості провінцій Канади.

Водночас більшість країн Африки, Азії та Південної Америки вирішили не переходити на літній час, дотримуючись одного стандартного часу протягом року. Зокрема до таких країн належать такі великі країни, як Китай, Індія, Японія, ПАР, Бразилія та Аргентина.

Годинники також не переводять у країнах Південної Америки: Колумбії, Венесуелі, Перу, Еквадорі, Панамі та інших.

Там само не переходять на літній час у більшості країн Азії, зокрема, в Індонезії, Малайзії, Філіппінах, Сінгапурі, Південній Кореї, Таїланді, В’єтнамі.

У Африці годинники не переводять у ПАР, Нігерії, Кенії, Алжирі, Тунісі та більшості інших країн.