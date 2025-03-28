Місячний посівний календар на квітень: коли садити овочі, фрукти і квіти

Сьогодні, 08:31 Переглядів: 414

Квітень знаменує старт інтенсивних робіт у саду та на городі. Саме в цей час висаджують картоплю, фруктові дерева, кущі та інші популярні культури

Фази місяця в квітні: спадний — 14-27 квітня, новий — 28 квітня, зростальний — 1-12, 29-30 квітня, повня — 13 квітня.

У новий Місяць краще дати рослинам спокій та утриматися від будь-яких робіт на городі.

Натомість під час зростального Місяця сприятливо висівати культури, що тягнуться вгору, як-от зелень, овочі, дерева та квіти.

Повний Місяць робить рослини чутливими, тому втручання в цей період небажане. А на спадний Місяць варто займатися ґрунтом, прополювати бур’яни й боротися зі шкідниками.

Сприятливі дні для посадки: 1, 2, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 16, 17, 18

Несприятливі дні для посадки: 3, 4, 13, 19, 20, 21, 22, 28.

Коли садити різні культури у квітні

Овочі (капуста, помідори, перець, баклажани) — найкраще садити 2-5, 7-10, 30 квітня.

Зелень (салат, кріп, петрушка, шпинат) — сприятливі дні 1-3, 8-11, 29 квітня.

Квіти — добре садити 3-6, 9-12, 30 квітня.

Дерева та кущі — найкращий період 4-7, 10-12, 29 квітня.

Коренеплоди (морква, буряк, картопля, редиска) — садити варто 14-17, 19-23 квітня.

У квітні 2025 року є дні, коли краще відкласти будь-які роботи на городі — це 13 та 28 квітня. У цей час рослинам варто дати перепочинок і не втручатися в природні процеси.

Окрім садіння, квітень — слушний період для догляду за деревами, кущами та ґрунтом. Санітарне обрізання дерев найкраще проводити на спадний Місяць, від 14 до 20 квітня, а для формування крони кущів і дерев сприятливими будуть 16-19 квітня.