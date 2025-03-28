Почали обхід постраждалих районів
У ніч проти 28 березня Полтава зазнала цілеспрямованої атаки російських безпілотників, які вдарили по цивільних об’єктах у промислових районах громади. Внаслідок ударів пошкоджено приватні будинки, адмінбудівлі та об’єкти підприємств.
За інформацією міської ради:
- ДСНС працювали до світанку, ліквідувавши пожежі до 4:00.
- Руйнувань зазнали складські приміщення, трансформатор одного з підприємств та інфраструктура.
- Два приватні будинки пошкоджені уламками.
- О 8.00 розпочався обхід постраждалих районів для фіксації збитків та надання допомоги.
«Ворог бив по тим, хто створює робочі місця, виробляє продукцію, підтримує економіку. Наші підприємці — незламні. Ми все відбудуємо!» — зазначили в міськраді.
Обійшлося без постраждалих. Триває оцінка масштабів руйнувань.
Нагадаємо, що пожежу гасила майже сотня рятувальників.
Автор: Руслана Горгола
Джерело фото: Катерина Ямщикова
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.