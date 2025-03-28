Дрони пошкодили у Полтаві два приватних будинки — міськрада

Сьогодні, 09:04 Переглядів: 34

У ніч проти 28 березня Полтава зазнала цілеспрямованої атаки російських безпілотників, які вдарили по цивільних об’єктах у промислових районах громади. Внаслідок ударів пошкоджено приватні будинки, адмінбудівлі та об’єкти підприємств.

За інформацією міської ради:

ДСНС працювали до світанку, ліквідувавши пожежі до 4:00.

Руйнувань зазнали складські приміщення, трансформатор одного з підприємств та інфраструктура.

Два приватні будинки пошкоджені уламками.

О 8.00 розпочався обхід постраждалих районів для фіксації збитків та надання допомоги.

«Ворог бив по тим, хто створює робочі місця, виробляє продукцію, підтримує економіку. Наші підприємці — незламні. Ми все відбудуємо!» — зазначили в міськраді.

Обійшлося без постраждалих. Триває оцінка масштабів руйнувань.

Нагадаємо, що пожежу гасила майже сотня рятувальників.