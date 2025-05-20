Від початку року на дорогах Полтавської області внаслідок аварій загинули 35 осіб. Про це інформують у пресслужбі патрульної поліції Полтавської області.
За даними правоохоронців, за перші 4 місяці року на Полтавщині сталися 262 аварії з потерпілими, внаслідок яких постраждали 349 осіб. Ще 35 людей загинуло.
Серед основних причин виникнення аварій з потерпілими у патрульній поліції називають:
Нагадаємо, днями на Кременчуччині внаслідок аварії загинув водій легковика. Також минулого тижня на трасі Київ–Харків вантажівка на смерть збила пішохода.
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