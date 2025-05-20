Від початку року на дорогах області загинули 35 осіб — патрульні

Сьогодні, 07:03 Переглядів: 85

Від початку року на дорогах Полтавської області внаслідок аварій загинули 35 осіб. Про це інформують у пресслужбі патрульної поліції Полтавської області.

За даними правоохоронців, за перші 4 місяці року на Полтавщині сталися 262 аварії з потерпілими, внаслідок яких постраждали 349 осіб. Ще 35 людей загинуло.

Серед основних причин виникнення аварій з потерпілими у патрульній поліції називають:

перевищення безпечної швидкості руху;

недотримання безпечної дистанції;

порушення правил під час зміни напрямку руху.

Нагадаємо, днями на Кременчуччині внаслідок аварії загинув водій легковика. Також минулого тижня на трасі Київ–Харків вантажівка на смерть збила пішохода.