У Кременчуцькому районі Nissan влетів у дерево: водій загинув, троє пасажирів у лікарні

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У понеділок, 19 травня, близько 7.00 у селі Запсілля Кременчуцького району сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода. За попередньою інформацією поліції, кросовер Nissan, яким керував 24-річний водій (2001 р.н.), злетів з дороги та зіткнувся з деревом.

Внаслідок аварії водій загинув на місці. Ще троє пасажирів — 25, 24 та 23 років — отримали травми та були госпіталізовані.

Слідчі з’ясовують обставини та причини аварії. Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил дорожнього руху, що призвело до смерті потерпілого.

Нагадаємо, що на дорозі Гадяч-Опішня легковик злетів у кювет — одна людина загинула, ще одна травмувалася.