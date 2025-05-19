У Градизьку зіткнулися легковик та вантажівка

Сьогодні, 19 травня, близько 11.20 у селищі Градизьк сталася дорожньо-транспортною пригода. Про це повідомив голова Градизької громади Мирослава Носа у Facebook.
У центрі селища кросовер виїхав на зустрічну полосу та зіткнувся з фурою. Легковик відкинуло на узбіччя. Чи є постраждалі внаслідок ДТП поки невідомо — поліція про цей випадок ще не інформувала. Судячи з відео, швидкість руху транспортних засобів під час зіткнення була невисокою.
Нагадаємо, сьогодні вранці у Кременчуцькому районі Nissan влетів у дерево — водій загинув, трьох пасажирів госпіталізували.
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