«Він завжди був такою веселою людиною». У Кременчуці попрощались з військовим Ігорем Гоминим.

19 травня у Кременчуці попрощались з 21-річним військовослужбовцем Ігорем Гоминим. Воїн був старшим матросом.
За словами військового з позивним «Лиман», Ігор був родом з Кременчука, навчався у ліцеї № 17 та у Кременчуцькому медичному фаховому коледжі. Під час служби був оператором-вогнеметником. Загинув матрос 30 березня під час оборони України у Сумській області.
Товариш Ігоря Денис каже, що знали один одного з самого дитинства.
Данило також знав Ігоря з дитинства, навчались разом у медколеджі.
У Ігоря залишилась мати. Після панахиди у Свято-Миколаївському соборі поховали бійця на Свіштовському кладовищі у меморіальному секторі почесних поховань захисників та захисниць України.
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