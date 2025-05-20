Кременчук потрапив до рейтингу «непрозорих» міст: влада слабо взаємодіє з громадськістю та реагує на виклики війни

До рейтингу увійшли 100 міст із 21 області України. За сукупним значенням показників Кременчук опинився на 28 місці із результатом у 48 балів: до категорії «частково прозоре місто» не вистачило 2 балів.
Основними індикаторами оцінювання результатів рейтингу стали вимога закону, найкраща практика управління та їхня сукупність. Оцінювали також міста за відкритістю влади, взаємодією з громадськістю, реагуванням на виклики війни, кадровою політикою та доброчесністю.
Після формування рейтингу аналітики розробили рекомендації для міст, які мають допомогти підвищити їхню прозорість:
регулярно і завчасно анонсувати засідання ради, виконкому та постійних комісій, оприлюднювати їхні протоколи і рішення, а також забезпечити трансляції цих подій;
поширювати інформацію про ухвалені муніципалітетом рішення щодо надання компенсацій за пошкоджені або знищені об’єкти нерухомого майна;
розробити алгоритм доступу громадян до відкритих пленарних засідань міської ради;
налагодити належний процес публікації відкритих даних, схвалити відповідні документи та процедури, також розробляти сервіси на основі якісних і своєчасно оприлюднених наборів відкритих даних, які оприлюднює орган місцевого самоврядування;
забезпечити безперебійну роботу платформи електронних петицій і належним чином модерувати їх та відповідати на них;
забезпечити прозорий облік та розподіл гуманітарної допомоги, що надходить муніципалітетам;
розробити та впровадити власний інструмент запобігання корупції, а також призначити орган або посадову особу, відповідальну за моніторинг етичної поведінки посадових осіб місцевого самоврядування;
створити самостійний орган з внутрішнього контролю та аудиту діяльності підрозділів міської ради і оприлюднювати результати перевірок.
Зауважимо, що до «непрозорих» потрапили усі міста Полтавської області. Кременчук серед них має найвищий показник.