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Кременчук потрапив до рейтингу «непрозорих» міст: влада слабо взаємодіє з громадськістю та реагує на виклики війни

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 91

 

У категорії «непрозорих» Кременчук опиняється уже третій рік поспіль

Кременчук вже втретє потрапив до рейтингу непрозорих міст України. Такі дані наводить програма «Прозорі міста» Transparency International Ukraine.

До рейтингу увійшли 100 міст із 21 області України. За сукупним значенням показників Кременчук опинився на 28 місці із результатом у 48 балів: до категорії «частково прозоре місто» не вистачило 2 балів.

 

Основними індикаторами оцінювання результатів рейтингу стали вимога закону, найкраща практика управління та їхня сукупність. Оцінювали також міста за відкритістю влади, взаємодією з громадськістю, реагуванням на виклики війни, кадровою політикою та доброчесністю.

Після формування рейтингу аналітики розробили рекомендації для міст, які мають допомогти підвищити їхню прозорість:

  • регулярно і завчасно анонсувати засідання ради, виконкому та постійних комісій, оприлюднювати їхні протоколи і рішення, а також забезпечити трансляції цих подій;
  • поширювати інформацію про ухвалені муніципалітетом рішення щодо надання компенсацій за пошкоджені або знищені об’єкти нерухомого майна;
  • розробити алгоритм доступу громадян до відкритих пленарних засідань міської ради;
  • налагодити належний процес публікації відкритих даних, схвалити відповідні документи та процедури, також розробляти сервіси на основі якісних і своєчасно оприлюднених наборів відкритих даних, які оприлюднює орган місцевого самоврядування;
  • забезпечити безперебійну роботу платформи електронних петицій і належним чином модерувати їх та відповідати на них;
  • забезпечити прозорий облік та розподіл гуманітарної допомоги, що надходить муніципалітетам;
  • розробити та впровадити власний інструмент запобігання корупції, а також призначити орган або посадову особу, відповідальну за моніторинг етичної поведінки посадових осіб місцевого самоврядування;
  • створити самостійний орган з внутрішнього контролю та аудиту діяльності підрозділів міської ради і оприлюднювати результати перевірок.

Зауважимо, що до «непрозорих» потрапили усі міста Полтавської області. Кременчук серед них має найвищий показник.

Нагадаємо, торік після оприлюднення такого рейтингу ми запитали у містян, що вони думають про «невідкритість» влади до населення. Детальніше — у нашому відео.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: рейтинг прозорість влада міська рада
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