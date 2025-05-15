На Полтавщині працівниця банку оформлювала фіктивні кредити: збитки сягнули майже пів мільйона

Сьогодні, 12:20 Переглядів: 351

На Полтавщині працівниця банку укладала фіктивні договори кредитів і страхування, використовуючи при цьому фіктивну інформацію. Про це інформують у пресслужбі Полтавської обласної прокуратури.

За даними правоохоронців, жінка використовувала корпоративний логін та пароль аби формувати та підписувати з клієнтами фіктивні договори кредиту та страхування. Так кредитні кошти у безготівковій формі потрапляли на рахунки ФОПів, які співпрацювали з банком. При цьому клієнти банку навіть не підозрювали, що на них оформлювали нові кредити.

Так майже за рік, упродовж липня 2021 — серпня 2022 років жінка підписала 10 фіктивних договорів: цим вона завдала банку майже 500 тисяч гривень збитків.

Підозрюють експрацівницю банку в незаконному використанні конфіденційної інформації про особу, вчиненому повторно, розтраті чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, вчинену повторно, в умовах воєнного стану, несанкціоновану зміну інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, вчинену повторно особою, яка має право доступу до неї, та службове підроблення (ч. ч. 1, 2 ст. 182, ч. ч. 2, 3, 4 ст. 191, ч. ч. 1, 3 ст. 362, ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що жителька Кременчука отримала понад 40 тисяч гривень за фіктивну «муніципальну няню».