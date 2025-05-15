Пенсію по інвалідності внаслідок поранення чи контузії військовий може оформити незалежно від тривалості служби: її розміри

Ступінь втрати працездатності (оформлення інвалідності) та чи пов’язано це з виконання обов’язків військової служби з 1 січня 2025 року встановлюється експертними командами з оцінювання повсякденного функціонування особи
Військовослужбовці можуть отримати пенсію по інвалідності незалежно від тривалості служби та військового звання, якщо інвалідність настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва чи захворювання, отриманих під час виконання обов’язків військової служби, або не пізніше 3-х місяців після звільнення з військової служби. Пенсію по інвалідності можна оформити й після закінчення тримісячного терміну, якщо інвалідність настала внаслідок поранення, контузії, травми, захворювання, яке виникло в період проходження військової служби або під час перебування в полоні, якщо полонення не було добровільним. Про це інформує Пенсійний фонд України (ПФУ).
Пенсія колишнім військовослужбовцям призначається та виплачується на підставі Закону України від 09.04.1992 № 2262-ХІІ «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб».
У ПФУ акцентують, що пенсія по інвалідності за цим законом та наявності відповідних підстав призначається незалежно від тривалості військової служби — це може бути й кілька місяців чи навіть днів. Наразі це особливо актуально для військовослужбовців, які були мобілізовані й в короткий термін отримали серйозні поранення, травми чи каліцтва.
Але для призначення пенсії по інвалідності за цим законом потрібне підтвердження експертної команди (колишня МСЕК), яке робиться на підставі документів, що засвідчують зв’язок настання інвалідності з пораненням, контузією, травмою чи захворюванням, отриманими під час виконанням обов’язків військової служби.
У Міністерстві охорони здоров’я пояснили, як працюватимуть експертні команди, які замінили МСЕК
Нагадаємо, що з 1 січня 2025 року змінилась процедура встановлення ступеня втрати працездатності (оформлення інвалідності). Тепер її здійснюють експертні команди з оцінювання повсякденного функціонування особи — новий орган, який замінив колишні медико-соціальні експертні комісії (МСЕК). Саме їхній висновок і є підставою для призначення Пенсійним фондом пенсії по інвалідності.
Розмір пенсії по інвалідності для колишніх військовослужбовців, встановлений законом «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», значно вищий, ніж розмір пенсії по інвалідності для цивільних осіб, який визначається законом «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Він залежить від розміру грошового забезпечення військовослужбовців та причини настання інвалідності.
Так, особам з інвалідністю внаслідок війни пенсії нараховують:
Військовослужбовцям, яким встановлено групу інвалідності, яка не пов’язана з захистом України, пенсії встановлюються у таких розмірах:
Норми закону доповнює постанова Кабміну від 28 липня 2010 року № 656, згідно з якою загальний розмір пенсії (з усіма надбавками) у осіб з інвалідністю внаслідок війни не може бути меншим, ніж (з урахуванням індексації з 1 березня):
Отже, якщо розрахунковий розмір пенсії виходить меншим (з урахуванням надбавок, підвищень, індексацій та доплат), то ПФУ її підвищує до визначеного урядом розміру (виплачується державна адресна допомога в сумі, що не вистачає до зазначених розмірів).
А загальний розмір пенсії (з усіма надбавками) для інших військовослужбовців (інвалідність яких не пов’язана з війною) не може бути меншим, ніж (з урахуванням індексації з 1 березня):
Пенсії по інвалідності військовослужбовцям призначаються на весь час інвалідності, встановленої експертною командою (МСЕК), а особам з інвалідністю, які досягли пенсійного віку (60 років) — довічно.
Підготовка й подання документів для призначення пенсій здійснюється уповноваженим структурним підрозділом відповідного міністерства, до якого належить військовослужбовець (ЗСУ, НГУ, СБУ, МВС, ДПСУ тощо). Тобто, на відміну від цивільних, військовослужбовцям зі збором документів допомагають ТЦК або інша структура, за якою закріплений військовослужбовець — вони роблять запити до військових частин для отримання фінансових та інших документів, необхідних для призначення пенсії. Далі сформований пакет направляється до обласного ТЦК, а звідти вже до Пенсійного фонду. Це визначено постановою правління ПФУ від 30.01.2007 № 3-1.
Для призначення пенсії по інвалідності до органу Пенсійного фонду України подається:
Наскільки зросли пенсії по інвалідності у березні після проведення індексації
Нагадаємо, «Кременчуцький Телеграф» писав, що уряд ухвалив рішення обмежити завеликі пенсії, зважаючи на воєнний стан та потребу економії бюджетних витрат, та встановили понижувальні коефіцієнти для надвисоких спецпенсій на 2025 рік. Це рішення стосується спецпенсій державних службовців, прокурорів, народних депутатів, дипломатів, науковців та силовиків, якщо вони перевищують 10 прожиткових мінімумів, встановленого для осіб, які втратили працездатність, тобто 23 610 грн.
Ми також писали, що ініціатива уряду щодо скорочення надвеликих пенсій провалилася: суди масово скасовують «незаконні» обмеження.
У березні 2025 року в Україні відбулася масштабна індексація пенсій, внаслідок якої понад близько 10 мільйонів українців перерахували щомісячні виплати.
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