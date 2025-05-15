Пенсію по інвалідності внаслідок поранення чи контузії військовий може оформити незалежно від тривалості служби: її розміри

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 248

Ступінь втрати працездатності (оформлення інвалідності) та чи пов’язано це з виконання обов’язків військової служби з 1 січня 2025 року встановлюється експертними командами з оцінювання повсякденного функціонування особи

Військовослужбовці можуть отримати пенсію по інвалідності незалежно від тривалості служби та військового звання, якщо інвалідність настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва чи захворювання, отриманих під час виконання обов’язків військової служби, або не пізніше 3-х місяців після звільнення з військової служби. Пенсію по інвалідності можна оформити й після закінчення тримісячного терміну, якщо інвалідність настала внаслідок поранення, контузії, травми, захворювання, яке виникло в період проходження військової служби або під час перебування в полоні, якщо полонення не було добровільним. Про це інформує Пенсійний фонд України (ПФУ).

Пенсія колишнім військовослужбовцям призначається та виплачується на підставі Закону України від 09.04.1992 № 2262-ХІІ «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб».

У ПФУ акцентують, що пенсія по інвалідності за цим законом та наявності відповідних підстав призначається незалежно від тривалості військової служби — це може бути й кілька місяців чи навіть днів. Наразі це особливо актуально для військовослужбовців, які були мобілізовані й в короткий термін отримали серйозні поранення, травми чи каліцтва.

Але для призначення пенсії по інвалідності за цим законом потрібне підтвердження експертної команди (колишня МСЕК), яке робиться на підставі документів, що засвідчують зв’язок настання інвалідності з пораненням, контузією, травмою чи захворюванням, отриманими під час виконанням обов’язків військової служби.

У Міністерстві охорони здоров’я пояснили, як працюватимуть експертні команди, які замінили МСЕК

Нагадаємо, що з 1 січня 2025 року змінилась процедура встановлення ступеня втрати працездатності (оформлення інвалідності). Тепер її здійснюють експертні команди з оцінювання повсякденного функціонування особи — новий орган, який замінив колишні медико-соціальні експертні комісії (МСЕК). Саме їхній висновок і є підставою для призначення Пенсійним фондом пенсії по інвалідності.

Який розмір пенсії по інвалідності для військових

Розмір пенсії по інвалідності для колишніх військовослужбовців, встановлений законом «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», значно вищий, ніж розмір пенсії по інвалідності для цивільних осіб, який визначається законом «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Він залежить від розміру грошового забезпечення військовослужбовців та причини настання інвалідності.

Так, особам з інвалідністю внаслідок війни пенсії нараховують:

I групи — 100% від суми грошового забезпечення;

II групи — 80%;

III групи — 60%.

Військовослужбовцям, яким встановлено групу інвалідності, яка не пов’язана з захистом України, пенсії встановлюються у таких розмірах:

I групи — 70% від суми грошового забезпечення,

II групи — 60%,

III групи — 40%.

Норми закону доповнює постанова Кабміну від 28 липня 2010 року № 656, згідно з якою загальний розмір пенсії (з усіма надбавками) у осіб з інвалідністю внаслідок війни не може бути меншим, ніж (з урахуванням індексації з 1 березня):

І група — 16 847 грн;

ІІ група — 13 822 грн;

ІІІ група — 9 478 грн.

Отже, якщо розрахунковий розмір пенсії виходить меншим (з урахуванням надбавок, підвищень, індексацій та доплат), то ПФУ її підвищує до визначеного урядом розміру (виплачується державна адресна допомога в сумі, що не вистачає до зазначених розмірів).

А загальний розмір пенсії (з усіма надбавками) для інших військовослужбовців (інвалідність яких не пов’язана з війною) не може бути меншим, ніж (з урахуванням індексації з 1 березня):

І група — 6 635,31 грн;

ІІ група — 6 334,17 грн;

ІІІ група — 6 031,58 грн.

Пенсії по інвалідності військовослужбовцям призначаються на весь час інвалідності, встановленої експертною командою (МСЕК), а особам з інвалідністю, які досягли пенсійного віку (60 років) — довічно.

Які документи потрібні для оформлення пенсії

Підготовка й подання документів для призначення пенсій здійснюється уповноваженим структурним підрозділом відповідного міністерства, до якого належить військовослужбовець (ЗСУ, НГУ, СБУ, МВС, ДПСУ тощо). Тобто, на відміну від цивільних, військовослужбовцям зі збором документів допомагають ТЦК або інша структура, за якою закріплений військовослужбовець — вони роблять запити до військових частин для отримання фінансових та інших документів, необхідних для призначення пенсії. Далі сформований пакет направляється до обласного ТЦК, а звідти вже до Пенсійного фонду. Це визначено постановою правління ПФУ від 30.01.2007 № 3-1.

Для призначення пенсії по інвалідності до органу Пенсійного фонду України подається:

заява;

витяг з рішення експертної команди (колишня МСЕК), яка встановила ступінь втрати працездатності (визначила групу інвалідності);

документи, що підтверджують зв’язок ушкодження (травми, поранення, контузії, захворювання) з проходженням військової служби та чи пов’язана інвалідність з захистом України (наприклад, довідка й витяг з постанови військово-лікарської комісії, свідоцтво про хворобу тощо);

грошовий атестат (з останнього місця служби);

довідка про розмір щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (надбавки, доплати, підвищення) і премії для обчислення пенсії (з усіх частин, де військовослужбовець проходив службу за останні 24 місяці);

витяги з наказів про зарахування та виключення зі списків особового складу військової частини;

копія паспорта та ідентифікаційного коду, витяг про реєстрацію місця проживання особи;

довідка за реквізитами банківського рахунку.

Наскільки зросли пенсії по інвалідності у березні після проведення індексації

Нагадаємо, «Кременчуцький Телеграф» писав, що уряд ухвалив рішення обмежити завеликі пенсії, зважаючи на воєнний стан та потребу економії бюджетних витрат, та встановили понижувальні коефіцієнти для надвисоких спецпенсій на 2025 рік. Це рішення стосується спецпенсій державних службовців, прокурорів, народних депутатів, дипломатів, науковців та силовиків, якщо вони перевищують 10 прожиткових мінімумів, встановленого для осіб, які втратили працездатність, тобто 23 610 грн.

Ми також писали, що ініціатива уряду щодо скорочення надвеликих пенсій провалилася: суди масово скасовують «незаконні» обмеження.

У березні 2025 року в Україні відбулася масштабна індексація пенсій, внаслідок якої понад близько 10 мільйонів українців перерахували щомісячні виплати.