Як військовому оформити пенсію по інвалідності без довідки з частини

Військовий, що у лютому звільнився зі служби та звернувся до ТЦК для оформлення документів на пенсію по інвалідності, запитує, чи призначать йому пенсію, якщо військова частина, з якої звільнився, не надала ще довідку про грошове забезпечення
У пенсійному фонді України пояснили, що заяви про призначення пенсії, зокрема по інвалідності, подаються до органів Пенсійного фонду України через уповноважені структурні підрозділи міністерств та інших органів. Якщо для призначення пенсії підготовлено не всі документи, то спочатку подаються наявні документи, а ті яких не вистачає, подаються додатково.
Після надходження документів, які впливають на розмір пенсії і дають право на її підвищення, різницю може бути виплачено за минулий період, але не більше ніж за 12 місяців (відповідно до частини другої статті 51 Закону «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служб, та деяких інших осіб»).
Тож за умови, що поданих документів достатньо для визначення права на пенсію, вам її буде призначено, а після надходження додаткових документів — перераховано.
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