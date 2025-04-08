Як військовому оформити пенсію по інвалідності без довідки з частини

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 185

Військовий, що у лютому звільнився зі служби та звернувся до ТЦК для оформлення документів на пенсію по інвалідності, запитує, чи призначать йому пенсію, якщо військова частина, з якої звільнився, не надала ще довідку про грошове забезпечення

У пенсійному фонді України пояснили, що заяви про призначення пенсії, зокрема по інвалідності, подаються до органів Пенсійного фонду України через уповноважені структурні підрозділи міністерств та інших органів. Якщо для призначення пенсії підготовлено не всі документи, то спочатку подаються наявні документи, а ті яких не вистачає, подаються додатково.

— Якщо поданих документів достатньо для визначення права особи на призначення пенсії, пенсія призначається на підставі цих документів. При цьому, у разі відсутності всіх необхідних документів, Пенсійний фонд України повідомляє посадову особу уповноваженого органу про необхідність дооформлення документів або надання додаткових документів у тримісячний строк з дня подання заяви про призначення пенсії, — йдеться в повідомленні.

Після надходження документів, які впливають на розмір пенсії і дають право на її підвищення, різницю може бути виплачено за минулий період, але не більше ніж за 12 місяців (відповідно до частини другої статті 51 Закону «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служб, та деяких інших осіб»).

Тож за умови, що поданих документів достатньо для визначення права на пенсію, вам її буде призначено, а після надходження додаткових документів — перераховано.