Субсидії на неопалювальний сезон призначаються автоматично, але не всім: кому потрібно звернутися до ПФУ

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 204

У Мінсоцполітики пояснили, що у разі подання заяви протягом двох місяців з початку неопалювального сезонужитлова субсидія все одно призначається з його початку

Більшості українців, які отримували житлову субсидію в опалювальний сезон, на неопалювальний сезон її перепризначать автоматично. Проте, якщо в отримувачів змінилися дані про їхній майновий стан чи склад домогосподарства, то про це необхідно повідомити Пенсійний фонд України протягом 30 днів з моменту настання таких змін. Про це повідомила пресслужба Міністерства соціальної політики України.

Водночас у відомстві звернули увагу, що для призначення субсидії на неопалювальний період, потрібно обов’язково звернутися до органів ПФУ із відповідною заявою та декларацією, якщо:

ви орендуєте житло, за яке сплачуєте житлово-комунальні послуги;

у складі домогосподарства є внутрішньо переміщені особи;

кількість тих, хто фактично проживає в житловому приміщенні, менша, ніж кількість зареєстрованих у ньому;

ваше домогосподарство претендує на призначення житлової субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива;

на опалювальний період субсидію було призначено в розмірі 0,0 грн.

У Мінсоцполітики також нагадали, що у разі подання заяви протягом двох місяців з початку неопалювального сезону (тобто у травні або червні) житлова субсидія все одно призначається з початку сезону.

Подати документи до Пенсійного фонду можна одним із 5 способів:

поштою або особисто в одному з сервісних центрів Пенсійного фонду України (ПФУ) ;

через портал електронних послуг (обрати опцію «Заява на житлову субсидію чи пільгу») або мобільний додаток ПФУ;

через портал Дія (ввівши у пошуку «Заява на субсидію»);

у центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП);

через уповноважених осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради.

Яка інформація потрібна для заяви про субсидію, розповідаємо за посиланням.

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