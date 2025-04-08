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Субсидії на неопалювальний сезон призначаються автоматично, але не всім: кому потрібно звернутися до ПФУ

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 204

 

У Мінсоцполітики пояснили, що у разі подання заяви протягом двох місяців з початку неопалювального сезонужитлова субсидія все одно призначається з його початку

Більшості українців, які отримували житлову субсидію в опалювальний сезон, на неопалювальний сезон її перепризначать автоматично. Проте, якщо в отримувачів змінилися дані про їхній майновий стан чи склад домогосподарства, то про це необхідно повідомити Пенсійний фонд України протягом 30 днів з моменту настання таких змін. Про це повідомила пресслужба Міністерства соціальної політики України.

Водночас у відомстві звернули увагу, що для призначення субсидії на неопалювальний період, потрібно обов’язково звернутися до органів ПФУ із відповідною заявою та декларацією, якщо:

  • ви орендуєте житло, за яке сплачуєте житлово-комунальні послуги;
  • у складі домогосподарства є внутрішньо переміщені особи;
  • кількість тих, хто фактично проживає в житловому приміщенні, менша, ніж кількість зареєстрованих у ньому;
  • ваше домогосподарство претендує на призначення житлової субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива;
  • на опалювальний період субсидію було призначено в розмірі 0,0 грн.

У Мінсоцполітики також нагадали, що у разі подання заяви протягом двох місяців з початку неопалювального сезону (тобто у травні або червні) житлова субсидія все одно призначається з початку сезону.

Подати документи до Пенсійного фонду можна одним із 5 способів:

Яка інформація потрібна для заяви про субсидію, розповідаємо за посиланням.

Нагадаємо, сьогодні ми писали, що за три роки дії програми «єОселя» понад 16 тисяч українців отримали кредити на житло.

У березні ми писали, що Кабмін змінив порядок обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї для усіх видів державної соціальної допомоги. Відтепер при розгляді питання щодо призначення усіх видів державних соціальних допомог, зокрема і житлових субсидій, до середньомісячного сукупного доходу сім’ї включаються отримані аліменти, а не враховується призначена субсидія на найм житла.

Раніше ми писали, що у Мінсоцполітики пояснили, як можна оформити житлову субсидію швидко та без довідок.

«Кременчуцький Телеграф» також писав, що коштів, закладених державою у бюджет поточного та наступного років, достатньо, щоб допомогу від держави отримали ті, хто її потребує. 

Ми також повідомляли, що держава дає пільгові кредити власникам домогосподарств на встановлення сонячних чи вітрових електростанцій.

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Автор: Віктор Крук
Теги: Мінсоцполітики субсидія опалювальний сезон призначення ПФУ
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