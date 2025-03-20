Кабмін змінив обчислення сукупного доходу для розрахунку субсидій та інших соцдопомог: що не враховується

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Уряд доповнив перелік виплат, які враховуються чи не враховуються зокрема для призначення житлової субсидії

Кабмін 18 березня ухвалив постанову №303 «Про внесення змін щодо обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї для усіх видів державної соціальної допомоги до деяких постанов Кабінету Міністрів України».

Документом, зокрема, доповнено перелік виплат, які враховуються чи не враховуються для призначення житлової субсидії на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу.

Відповідно до змін відтепер при розгляді питання щодо призначення усіх видів державних соціальних допомог до середньомісячного сукупного доходу сім’ї включаються отримані аліменти. А не враховується призначена субсидія на найм житла.

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Також не враховується дохід, отриманий одноразово протягом 12 місяців до дня звернення за призначенням усіх видів державної соціальної допомоги від вимушеного продажу:

єдиного транспортного засобу, який було зареєстровано на одну особу із складу сім’ї;

єдиного житлового приміщення, яке розташоване на територіях можливих бойових дій чи активних бойових дій, у разі купівлі іншої квартири (будинку) протягом 6 місяців після здійснення такого продажу.

Вимушений продаж єдиного транспортного засобу або єдиного житлового приміщення та наявність поважних причин, що спричинили такий продаж, підтверджується одним із документів, зокрема про наявність:

заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг;

інформації про перебування членів сім’ї на обліку ВПО;

у складі сім’ї осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю;

в одного із членів сім’ї тяжких форм захворювання, за яким не встановлено інвалідність;

у складі сім’ї трьох і більше дітей віком до 18 років.

При цьому до середньомісячного сукупного доходу сім’ї не враховується дохід від продажу, якщо гранична сума такого доходу не перевищує 200 тис. грн. Якщо сума доходу перевищує зазначений розмір, то до середньомісячного сукупного доходу враховується лише частина суми, що дорівнює різниці між отриманими доходами та 200 тис. грн.

Крім того, при призначенні житлової субсидії грошове забезпечення військовослужбовців враховується в розмірі, що залишається після сплати військового збору.