Українці можуть подати через «Дію» ще шість категорій заяв про відшкодування збитків

Нові категорії включають травми, катування, сексуальне насильство та інші. Також допомогу можуть отримати переселенці
Українці, які постраждали від російської агресії з 24 лютого 2022 року, отримали можливість подати заявки на відшкодування до міжнародного Реєстру збитків через застосунок «Дія». Про це повідомила пресслужба порталу.
Нові категорії заяв:
Перед заповненням потрібно пройти опитування, яке визначить відповідну категорію.
Необхідні документи:
Також заявку можуть подати вимушені переселенці за категорією А1.1 Вимушене внутрішнє переміщення.
Подати заяву можуть усі ВПО, незалежно від наявності офіційного статусу. Батьки можуть подати документи за неповнолітніх дітей.
Що потрібно:
Заяви приймаються через портал «Дія».
Нагадаємо, що віднедавна у «Дії» доступні дозволи на зброю.
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