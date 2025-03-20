Українці можуть подати через «Дію» ще шість категорій заяв про відшкодування збитків

Сьогодні, 13:31 Переглядів: 180

Нові категорії включають травми, катування, сексуальне насильство та інші. Також допомогу можуть отримати переселенці

Українці, які постраждали від російської агресії з 24 лютого 2022 року, отримали можливість подати заявки на відшкодування до міжнародного Реєстру збитків через застосунок «Дія». Про це повідомила пресслужба порталу. Нові категорії заяв: А2.3 – Серйозні тілесні ушкодження

– Серйозні тілесні ушкодження А2.4 – Сексуальне насильство

– Сексуальне насильство А2.5 – Катування або нелюдське поводження

– Катування або нелюдське поводження А2.6 – Незаконне позбавлення волі

– Незаконне позбавлення волі А2.7 – Примусова праця або служба Перед заповненням потрібно пройти опитування, яке визначить відповідну категорію. Необхідні документи: Свідчення постраждалого або інших людей

Медичні довідки та записи лікарів

Документи про витрати на лікування та реабілітацію

Документ про професію (для військових, медиків, працівників критичної інфраструктури) Відшкодування для переселенців Також заявку можуть подати вимушені переселенці за категорією А1.1 Вимушене внутрішнє переміщення. Подати заяву можуть усі ВПО, незалежно від наявності офіційного статусу. Батьки можуть подати документи за неповнолітніх дітей. Що потрібно: Документ про статус ВПО (за наявності)

Докази переїзду (договір оренди, квитанції за комунальні послуги тощо)

Документ про професію (за необхідності) Заяви приймаються через портал «Дія». Нагадаємо, що віднедавна у «Дії» доступні дозволи на зброю.

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