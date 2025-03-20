Кременчужанин намагався незаконно перетнути кордон, але заблукав у поліських болотах і обморозив ноги

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 460

Під час патрулювання прикордонники 9 загону імені Січових Стрільців знайшли мешканця Кременчука, який заблукав у прикордонній зоні Полісся. Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

Чоловік незаконно потрапив у прикордонну територію, де втратив орієнтування та зайшов у болото. Він провів у лісі майже добу, намагаючись самостійно знайти вихід. Уночі температура опустилася до –8°C, і він обморозив ноги.

Прикордонники надали йому першу допомогу та доставили до лікарні. Наразі його життю нічого не загрожує.

Водночас чоловіка притягнуть до відповідальності за порушення прикордонного законодавства.

Нагадаємо, що нещодавно на Закарпатті прикордонники виявили групу із чотирьох мешканців Полтавської області, які намагалися незаконно потрапити за кордон.