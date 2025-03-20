У Кременчуці біля магазину знайшли гранату

Сьогодні, 12:24 Переглядів: 18

20 березня зранку на проспекті Свободи у Кременчуці місцеві мешканці побачили підозрілий предмет, схожий на гранату, та повідомили поліцію. Про це повідомила пресслужба поліції Полтавщини.

На місце події негайно прибули слідчо-оперативна група, вибухотехніки та криміналісти.

Фахівці вилучили небезпечний предмет і направили на експертизу. Попередньо, це граната Ф-1.

Поліція встановлює джерело походження боєприпасу.

Що робити при виявленні підозрілого предмета:

Не торкайтеся та не намагайтеся його перемістити. Позначте місце знахідки, якщо можливо. Відійдіть на безпечну відстань та застережіть інших. Повідомте поліцію за номером 102 або ДСНС — 101.

Правоохоронці дякують мешканцям за пильність та своєчасне повідомлення про небезпечну знахідку.

Нагадаємо, що у січні Кременчуччині у місцевого мешканця вилучили гранату та набої.