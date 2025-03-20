У Кременчуці біля магазину знайшли гранату

20 березня зранку на проспекті Свободи у Кременчуці місцеві мешканці побачили підозрілий предмет, схожий на гранату, та повідомили поліцію. Про це повідомила пресслужба поліції Полтавщини.
На місце події негайно прибули слідчо-оперативна група, вибухотехніки та криміналісти.
Фахівці вилучили небезпечний предмет і направили на експертизу. Попередньо, це граната Ф-1.
Поліція встановлює джерело походження боєприпасу.
Правоохоронці дякують мешканцям за пильність та своєчасне повідомлення про небезпечну знахідку.
Нагадаємо, що у січні Кременчуччині у місцевого мешканця вилучили гранату та набої.
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