У Полтаві Skoda збила 85-річного пішохода: чоловік у лікарні

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19 березня близько 15.00 у провулку Космічному у Полтаві сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомила пресслужба поліції Полтавщини.

За попередніми даними, автомобіль Skoda Octavia, за кермом якого перебував 56-річний водій, рухався заднім ходом і наїхав на 85-річного пішохода.

Унаслідок аварії чоловік отримав травми та був госпіталізований.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило травми середнього ступеня тяжкості).

Обставини ДТП розслідують слідчі.