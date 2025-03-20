У Полтаві Skoda збила 85-річного пішохода: чоловік у лікарні

19 березня близько 15.00 у провулку Космічному у Полтаві сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомила пресслужба поліції Полтавщини.
За попередніми даними, автомобіль Skoda Octavia, за кермом якого перебував 56-річний водій, рухався заднім ходом і наїхав на 85-річного пішохода.
Унаслідок аварії чоловік отримав травми та був госпіталізований.
Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило травми середнього ступеня тяжкості).
Обставини ДТП розслідують слідчі.
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