У Верховному Суді заявили, що незаконно мобілізовані все ж можуть звільнитися зі служби

Українці, яких було мобілізовано з порушенням законодавства, все ж таки мають можливість оскаржити свій призов на військову службу та добитися звільнення через суд. Про це заявив суддя-спікер Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду України Андрій Загороднюк. Про це повідомила «Українська правда».
Коментуючи нещодавнє рішення КАС Верховного Суду що «процедура призову на військову службу є незворотною», він наголосив, що це формулювання не означає, що кожен мобілізований має залишатися у війську незалежно від обставин. Він пояснив, що кожна справа має свої індивідуальні особливості, які розглядаються з урахуванням наданих доказів.
Він додав, що у цій справі військовослужбовець майже рік прослужив, після чого «згадав, що не проходив ВЛК».
Він також зауважив, що зазначене рішення суду не є зразковим, і суди можуть відступати від нього.
Порушення ТЦК під час мобілізації не є підставою для звільнення з військової служби — Верховний Суд
За словами Загороднюка, військовослужбовці, які вважають, що їх мобілізували з порушеннями, не повинні боятися звертатися до суду. Він підкреслив, що адміністративне судочинство має на меті захист прав людини, включаючи права мобілізованих.
Як резюмував суддя-спікер, дане рішення Верховного Суду по даній справі не є «вироком» для тих, хто був мобілізований з порушеннями. Він наголосив, що свавільні рішення ТЦК не можуть визнаватися законними, а суди мають розглядати кожну справу окремо.
17 березня Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду опублікував своє рішення, яким визнав процедуру призову військовозобов’язаних під час мобілізації незворотною і зауважив, що визнання процедури призову протиправною не дає право звільнитися з військової служби. Однак у рішенні не йшлося про те, що незаконно мобілізовані не можуть звертатися до суду для захисту своїх прав.
Порушення ТЦК під час мобілізації не є підставою для звільнення з військової служби — Верховний Суд
Нагадаємо, 14 березня «Кременчуцький Телеграф» повідомив, що в Кременчуцькому районному ТЦК та СП сталося два випадки спроби самогубства. Близько 15.00 у приміщення ТЦК 25-річний чоловік, якого доставили працівники поліції, під час проходження ВЛК намагався скоїти самогубство. А увечері 32-річний чоловік намагався порізати руки.
У Полтавському обласному ТЦК надали інформацію щодо двох випадків самокалічення в Кременчуцькому районному ТЦК
У суботу, 15 березня, пресслужба Полтавського обласного ТЦК та СП дала офіційний коментар з цього приводу на своїй сторінці у Facebook.
У Полтавському ОТЦК та СП наголосили, що це були не спроби суїциду, а прояви боягузства та самокалічення через намагання уникнути проходження військової служби та небажання стати на захист України. У Полтавському ОТЦК також проінформували щодо подальшої долі двох чоловіків, що намагалися скоїти самокалічення.
Рада підтримала законопроєкт про кримінальну відповідальність за порушення при мобілізації для керівників ТЦК та ВЛК
12 березня ми писали, що Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт № 12442 щодо запровадження кримінальної відповідальності за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, вчинені керівниками ТЦК та головами та членами ВЛК. Він передбачає покарання за порушення порядку медогляду та призову під час проведення мобілізації.
У цьому законопроєкті пропонується ввести відповідальність для військовослужбовців ТЦК за мобілізацію заброньованих та тих, хто не підлягає призову, а для членів ВЛК — за умисне порушення проведення медичного огляду для визначення придатності військовозобов’язаних. За певні дії передбачена відповідальність до 8 років позбавлення волі, а за незаконне збагачення — до 10 років.
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