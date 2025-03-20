У Верховному Суді заявили, що незаконно мобілізовані все ж можуть звільнитися зі служби

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 92

Кожна справа має індивідуальні особливості, які розглядаються у суді з урахуванням наданих доказів

Українці, яких було мобілізовано з порушенням законодавства, все ж таки мають можливість оскаржити свій призов на військову службу та добитися звільнення через суд. Про це заявив суддя-спікер Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду України Андрій Загороднюк. Про це повідомила «Українська правда».

Коментуючи нещодавнє рішення КАС Верховного Суду що «процедура призову на військову службу є незворотною», він наголосив, що це формулювання не означає, що кожен мобілізований має залишатися у війську незалежно від обставин. Він пояснив, що кожна справа має свої індивідуальні особливості, які розглядаються з урахуванням наданих доказів.

— У цій справі Верховний Суд звернув увагу на те, що обраний спосіб захисту не відповідав змісту спірних правовідносин і був неефективним, тому що основний акцент позивача-військовослужбовця був на тому, що він не проходив ВЛК… Якщо мобілізація відбулася з порушеннями, це не означає, що людина автоматично залишається у війську. Суд може ухвалювати різні рішення залежно від обставин конкретної справи, — зазначив Андрій Загороднюк.

Він додав, що у цій справі військовослужбовець майже рік прослужив, після чого «згадав, що не проходив ВЛК».

— Кожна обставина в справі впливає на результати вирішення спору. Говорити, що мобілізований, в якого встановлений факт такого порушення як непроходження ВЛК, обов’язково буде залишатися на фронті, — це невірно, — зазначив суддя.

Він також зауважив, що зазначене рішення суду не є зразковим, і суди можуть відступати від нього.

Порушення ТЦК під час мобілізації не є підставою для звільнення з військової служби — Верховний Суд

За словами Загороднюка, військовослужбовці, які вважають, що їх мобілізували з порушеннями, не повинні боятися звертатися до суду. Він підкреслив, що адміністративне судочинство має на меті захист прав людини, включаючи права мобілізованих.

— Потрібно не боятися, а користуватися якісною правовою допомогою. Якщо є ознаки порушень — слід звертатися до суду, — наголосив він.

Як резюмував суддя-спікер, дане рішення Верховного Суду по даній справі не є «вироком» для тих, хто був мобілізований з порушеннями. Він наголосив, що свавільні рішення ТЦК не можуть визнаватися законними, а суди мають розглядати кожну справу окремо.

— Тому некоректно говорити «якщо людину мобілізували, то неважливо, що при цьому порушили, бо все одно залишиться на фронті, — підсумував Загороднюк.

Що передувало цій заяві

17 березня Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду опублікував своє рішення, яким визнав процедуру призову військовозобов’язаних під час мобілізації незворотною і зауважив, що визнання процедури призову протиправною не дає право звільнитися з військової служби. Однак у рішенні не йшлося про те, що незаконно мобілізовані не можуть звертатися до суду для захисту своїх прав.

Порушення ТЦК під час мобілізації не є підставою для звільнення з військової служби — Верховний Суд

Нагадаємо, 14 березня «Кременчуцький Телеграф» повідомив, що в Кременчуцькому районному ТЦК та СП сталося два випадки спроби самогубства. Близько 15.00 у приміщення ТЦК 25-річний чоловік, якого доставили працівники поліції, під час проходження ВЛК намагався скоїти самогубство. А увечері 32-річний чоловік намагався порізати руки.

У Полтавському обласному ТЦК надали інформацію щодо двох випадків самокалічення в Кременчуцькому районному ТЦК

У суботу, 15 березня, пресслужба Полтавського обласного ТЦК та СП дала офіційний коментар з цього приводу на своїй сторінці у Facebook.

— Близько 15-ї години 14.03.2025 року на збірному пункті 25-річний громадянин демонстративно почав шкрябати собі руки ключами після того, як дізнався, що його було визнано придатним до військової служби. Близько 18-ї години того ж дня подібні дії склом від розбитої пляшки повторив 32-річний військовозобов’язаний. В обох випадках первинну медичну допомогу надали лікарі військово-лікарської комісії. Швидка допомога, що прибувала за викликом чергового ТЦК, констатувала той факт, що загрози життю громадян не було, — йдеться у коментарі.

У Полтавському ОТЦК та СП наголосили, що це були не спроби суїциду, а прояви боягузства та самокалічення через намагання уникнути проходження військової служби та небажання стати на захист України. У Полтавському ОТЦК також проінформували щодо подальшої долі двох чоловіків, що намагалися скоїти самокалічення.

Рада підтримала законопроєкт про кримінальну відповідальність за порушення при мобілізації для керівників ТЦК та ВЛК

12 березня ми писали, що Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт № 12442 щодо запровадження кримінальної відповідальності за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, вчинені керівниками ТЦК та головами та членами ВЛК. Він передбачає покарання за порушення порядку медогляду та призову під час проведення мобілізації.

У цьому законопроєкті пропонується ввести відповідальність для військовослужбовців ТЦК за мобілізацію заброньованих та тих, хто не підлягає призову, а для членів ВЛК — за умисне порушення проведення медичного огляду для визначення придатності військовозобов’язаних. За певні дії передбачена відповідальність до 8 років позбавлення волі, а за незаконне збагачення — до 10 років.