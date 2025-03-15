У Полтавському обласному ТЦК надали інформацію щодо двох випадків самокалічення в Кременчуцькому районному ТЦК

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У Полтавському обласному ТЦК та СП ці випадки розглядають як демонститивну спробу ухилення від військової служби без жодної загрози для власного здоров’я

Учора, 14 березня, «Кременчуцький Телеграф» оперативно повідомив, отримавши інформацію з власних джерел, що у другій половині дня в Кременчуцькому районному ТЦК та СП сталося два випадки спроби самогубства. Близько 15.00 у приміщення ТЦК 25-річний чоловік, якого доставили працівники поліції, під час проходження ВЛК намагався скоїти самогубство. А увечері 32-річний чоловік намагався порізати руки.

Сьогодні пресслужба Полтавського обласного ТЦК та СП дала офіційний коментар з цього приводу на своїй сторінці у Facebook.

— Близько 15-ї години 14.03.2025 року на збірному пункті 25-річний громадянин демонстративно почав шкрябати собі руки ключами після того, як дізнався, що його було визнано придатним до військової служби. Близько 18-ї години того ж дня подібні дії склом від розбитої пляшки повторив 32-річний військовозобов’язаний. В обох випадках первинну медичну допомогу надали лікарі військово-лікарської комісії. Швидка допомога, що прибувала за викликом чергового ТЦК, констатувала той факт, що загрози життю громадян не було, — йдеться у коментарі.

У Полтавському ОТЦК та СП наголосили, що це були не спроби суїциду, а прояви боягузства та самокалічення через намагання уникнути проходження військової служби та небажання стати на захист України.

— Оскільки «чоловіки» заявляли, що краще вб’ють себе, ніж стануть на захист своєї країни їх доправили до психіатричного відділення. Попри те, що ці ганебні вчинки боягузства і самоушкодження набувають поширення в медіа як «спроба суїциду», командування Полтавського обласного ТЦК та СП розглядає їх саме як спробу ухилення від військової служби. Адже в обох випадках це проводилось демонстративно, на очах у свідків, без жодної загрози для життя чи здоров’я, розуміючи що присутні поруч лікарі встигнуть надати необхідну допомогу. Тож про жодну спробу позбавити себе життя навіть мови бути не може, - констатують в пресслужбі Полтавського ОТЦК.

Далі в Полтавському ОТЦК та СП проінформували щодо подальшої долі двох чоловіків, що намагалися скоїти самокалічення.

— Потрібно розуміти, що в обох випадках громадяни вже пройшли ВЛК і були визнані придатними до військової служби (в тому числі — психіатром). Відповідно вони вже були мобілізованими і очікували на відправлення до навчального центру як військовослужбовці. Тож після лікування їх дії правоохоронці розглядатимуть саме як військових. Стаття 409 Кримінального кодексу України за ухилення від військової служби шляхом самокалічення в умовах воєнного стану передбачає покарання від 5 до 10 років позбавлення волі. Відповідні повідомлення вже направлені до правоохоронних органів, — пояснили в Полтавському обласному ТЦК та СП.