Доходи міського бюджету Кременчука за два місяця 2025 року перевіщили торішні на 20%

Це трохи вище середнього показника по області (+15,9%), але значно менше, ніж у сусідній Кам’янопотоківській громаді (+43%)
Виконання бюджету Полтавщини за два місяці 2025 року перевищує планові та торішні показники. До загального фонду облбюджету надійшло на 67,9 млн більше від запланованого. Загалом — 519,6 млн грн. Про це повідомив у своєму Телеграм-каналі т. в. о. начальника Полтавської ОВА Володимир Когут.
Загальний фонд місцевих бюджетів поповнився на понад 3,4 млрд грн, що на 15,2% більше за торішні показники. Бюджети громад загалом отримали 2,8 млрд грн — на майже 16% більше, ніж торік.
Найвищі показники у Петрівсько-Роменській, Кам’янопотоківській (+43%), Заводській, Білоцерківській та Білицькій громадах.
Дохідна частина загального фонду бюджету Кременчуцької міської територіальної громади за січень-лютий 2025 року збільшився у порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 19,9%, що вище середнього показника по області у 15,9%.
Середній обсяг надходжень на одного жителя становить 2 222 грн. Найкращі результати продемонстрували Сергіївська, Пришибська, Михайлівська, Драбинівська та Нехворощанська ТГ.
Нагадаємо, нещодавно «Кременчуцький Телеграф» писав, що за підсумками 2024 року міський бюджет Кременчука вдалося виконати по надходженням та витратам лише на 93% і пояснили причини невиконання.
Раніше ми писали, що у Кременчуці затвердили бюджет «виживання» на 2024 рік — без «військового» ПДФО.
Ми також повідомляли, що через вилучення «військового» ПДФО консолідований бюджет Кременчуцької громади на 2024 рік зменшиться і за прогнозами міського голови Віталія Малецького, коштів вистачить на мінімальну підтримку життєдіяльності громади.
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