Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Микола Корецький
Звіт Миколи Корецького депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Гроші

Доходи міського бюджету Кременчука за два місяця 2025 року перевіщили торішні на 20%

Сьогодні, 10:35 Переглядів: 132

 

Це трохи вище середнього показника по області (+15,9%), але значно менше, ніж у сусідній Кам’янопотоківській громаді (+43%)

Виконання бюджету Полтавщини за два місяці 2025 року перевищує планові та торішні показники. До загального фонду облбюджету надійшло на 67,9 млн більше від запланованого. Загалом — 519,6 млн грн. Про це повідомив у своєму Телеграм-каналі т. в. о. начальника Полтавської ОВА Володимир Когут.

Загальний фонд місцевих бюджетів поповнився на понад 3,4 млрд грн, що на 15,2% більше за торішні показники. Бюджети громад загалом отримали 2,8 млрд грн — на майже 16% більше, ніж торік.

Найвищі показники у Петрівсько-Роменській, Кам’янопотоківській (+43%), Заводській, Білоцерківській та Білицькій громадах.

Дохідна частина загального фонду бюджету Кременчуцької міської територіальної громади за січень-лютий 2025 року збільшився у порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 19,9%, що вище середнього показника по області у 15,9%.

Середній обсяг надходжень на одного жителя становить 2 222 грн. Найкращі результати продемонстрували Сергіївська, Пришибська, Михайлівська, Драбинівська та Нехворощанська ТГ.

— Ефективне управління місцевими бюджетами сприяє стабільному зростанню економіки регіону. Разом формуємо міцну основу для подальшого розвитку Полтавщини та сприятливі умови для залучення інвестицій і реалізації важливих для громад проєктів, - йдеться у повідомленні.

 

Нагадаємо, нещодавно «Кременчуцький Телеграф» писав, що за підсумками 2024 року міський бюджет Кременчука вдалося виконати по надходженням та витратам лише на 93% і пояснили причини невиконання.

Раніше ми писали, що у Кременчуці затвердили бюджет «виживання» на 2024 рік — без «військового» ПДФО.

Ми також повідомляли, що через вилучення «військового» ПДФО консолідований бюджет Кременчуцької громади на 2024 рік зменшиться і за прогнозами міського голови Віталія Малецького, коштів вистачить на мінімальну підтримку життєдіяльності громади.

ПО ТЕМІ:

У 2024 році бюджет Кременчука був виконаний лише на 93%: у чому причини

Кременчук з бюджетом: депутати затвердили міський бюджет на 3,8 млрд грн за одну хвилину

0
Автор: Віктор Крук
Теги: Полтавська ОВА бюджет Кременчуцька громада
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх