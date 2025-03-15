Доходи міського бюджету Кременчука за два місяця 2025 року перевіщили торішні на 20%

Сьогодні, 10:35 Переглядів: 132

Це трохи вище середнього показника по області (+15,9%), але значно менше, ніж у сусідній Кам’янопотоківській громаді (+43%)

Виконання бюджету Полтавщини за два місяці 2025 року перевищує планові та торішні показники. До загального фонду облбюджету надійшло на 67,9 млн більше від запланованого. Загалом — 519,6 млн грн. Про це повідомив у своєму Телеграм-каналі т. в. о. начальника Полтавської ОВА Володимир Когут.

Загальний фонд місцевих бюджетів поповнився на понад 3,4 млрд грн, що на 15,2% більше за торішні показники. Бюджети громад загалом отримали 2,8 млрд грн — на майже 16% більше, ніж торік.

Найвищі показники у Петрівсько-Роменській, Кам’янопотоківській (+43%), Заводській, Білоцерківській та Білицькій громадах.

Дохідна частина загального фонду бюджету Кременчуцької міської територіальної громади за січень-лютий 2025 року збільшився у порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 19,9%, що вище середнього показника по області у 15,9%.

Середній обсяг надходжень на одного жителя становить 2 222 грн. Найкращі результати продемонстрували Сергіївська, Пришибська, Михайлівська, Драбинівська та Нехворощанська ТГ.

— Ефективне управління місцевими бюджетами сприяє стабільному зростанню економіки регіону. Разом формуємо міцну основу для подальшого розвитку Полтавщини та сприятливі умови для залучення інвестицій і реалізації важливих для громад проєктів, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно «Кременчуцький Телеграф» писав, що за підсумками 2024 року міський бюджет Кременчука вдалося виконати по надходженням та витратам лише на 93% і пояснили причини невиконання.

Раніше ми писали, що у Кременчуці затвердили бюджет «виживання» на 2024 рік — без «військового» ПДФО.

Ми також повідомляли, що через вилучення «військового» ПДФО консолідований бюджет Кременчуцької громади на 2024 рік зменшиться і за прогнозами міського голови Віталія Малецького, коштів вистачить на мінімальну підтримку життєдіяльності громади.