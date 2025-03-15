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Гроші, Полтавщина

На Полтавщині СБУ придбала Toyota Camry за понад 2 млн грн

Сьогодні, 10:04 Переглядів: 526

СБУ замовила Toyota Camry 2.5 Hybrid e-CVT у найдорожчій комплектації Premium не раніше 2024 року випуску. Він буде в кольорі «чорний металік», пишуть журналісти

Управління Служби безпеки України в Полтавській області придбало машину Toyota Camry за 2,21 млн грн в найвищій комплектації. Договір уклали з товариством з обмеженою відповідальністю «Компанія «Стар Лайн» 11 березня. Про це пише видання «Наші Гроші» з посиланням на інформацію з системи публічних закупівель Prozorro. 

Авто мають доставити до 30 квітня. СБУ замовила Toyota Camry 2.5 Hybrid e-CVT у найдорожчій комплектації Premium не раніше 2024 року випуску. Він буде в кольорі «чорний металік», пишуть журналісти. 

Це передньопривідний седан із бензиновим двигуном класу Євро 6 об’ємом 2,5 л і гібридною безступеневою трансмісією з електронним керуванням. Автомобіль має фронтальні та бокові подушки безпеки водія та переднього пасажира, центральну подушку безпеки, подушки безпеки для колін водія, передні та задні захисні шторки. Він оснащений різними системами безпеки, має круїз-контроль, клімат-контроль, передні та задні сенсори паркування, систему камер кругового огляду з функцією панорамного виду, сидіння з підігрівом, мультимедійну систему з кольоровим сенсорним 12,3-дюймовим дисплеєм і дев’ятьма динаміками тощо.

Як вказують у виданні, нині у салонах автомобіль Toyota Camry 2.5 Hybrid e-CVT у комплектації Premium коштує 1,99 млн грн за авто у наявності або 2,09 млн грн під замовлення у виробництво — «це ціни без урахування спеціалізованого обладнання та додаткових опцій, які були перераховані вище», зазначають у матеріалі.

Що відомо про постачальника Toyota Camry для СБУ

За даними YouControl, компанію «Стар Лайн» зареєстрували у 2009 році в Полтаві. Керівником і засновником є Дмитро Батигін. Як пишуть у низці медіа, раніше Батигін був депутатом Полтавської міської ради (партія «Рідне місто»). 

За даними Clarity Project, компанія має 273 підписаних договори на загальну суму майже 50 млн грн.

Нагадаємо, наприкінці жовтня виконавчий комітет Глобинської міської ради придбав Toyota Camry за 1 млн 470 тисяч гривень. Авто доставив офіційний дилер TOYOTA у Кременчуці ТОВ «Компанія «Про Лайн».

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Автор: Телеграф
Теги: СБУ закупівлі
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