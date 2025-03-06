У 2024 році бюджет Кременчука був виконаний лише на 93%: у чому причини

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 150 Коментарів: 1

Надходження по ПДФО у 2024 році зменшилися порівняно з 2023 роком на 19%, або на 362 млн грн

На сесії Кременчуцької міської ради, яка відбудеться завтра, 7 березня, депутати розглянуть питання щодо виконання бюджету Кременчуцької міської територіальної громади за 2024 рік. Як зазначила на засіданні комісії з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та інвестицій заступниця міського голови — директор департаменту фінансів Тетяна Неіленко, минулого року бюджет Кременчука вдалося виконати лише на 93%.

Доходи міського бюджету

Зокрема по доходах бюджету при затвердженому плані на рік (без урахування трансфертів) у 2 млрд 732 млн грн надійшло 2 млрд 541 млн грн.

Невиконання бюджету по доходах було насамперед по загальному фонду — 92% виконання.

Якщо ж рахувати доходи з офіційними трансферами, до міського бюджету минулого року надійшло 3 млрд 79 млн грн при плані у 3 млрд 364 млн грн — бюджет був виконаний лише на 91,5%, недоотримавши понад 285 млн грн.

Як зазначила Тетяна Неіленко, основними джерелами дохідної частини загального фонду міського бюджету (без урахування офіційних трансфертів) є 4 податки, які дають 96% дохідної частини загального фонду бюджету (2 млрд 444 млн грн).

Це:

податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) — 1 млрд 545 млн грн (63,3%);

єдиний податок — понад 359 млн грн (14,7%);

акцизний податок — понад 241 млн грн (9,9%);

земельний податок — понад 198 млн грн (8,1%).

Разом ці чотири податки принесли до міського бюджету 2 млрд 345 млн грн.

План по надходженням був не виконаний саме по найголовнішому податку, який на дві третини наповнює міський бюджет — ПДФО. У 2024 році надійшло лише 86,5% від запланованої суми.

Надходження по ПДФО у 2024 році зменшилися порівняно з 2023 роком на 19%, або 362 млн грн. Це пояснюється тим, що у листопаді 2023 року були ухвалені зміни до Бюджетного кодексу, за якими ПДФО з грошового забезпечення військовослужбовців у повному обсязі зараховується до державного бюджету. Раніше 64% цього податку з виплат військовим, так само і з зарплат та будь-яких виплат цивільним, залишалося в територіальній громаді.

Тетяна Неіленко зазначила, що за 9 місяців 2023 року до бюджету громади надійшло 614 млн грн «військового ПДФО». У 2024 році цих надходжень вже не було.

Щодо інших трьох основних видів податку, які наповнюють міський бюджет, то минулого року по них вдалося досягнути перевиконання.

Так планові надходження по Єдиному податку виконані на 102,1% — збільшення у порівнянні з 2023 роком відбулося на понад 40%, що обумовлено переважно інфляцією та зростанням цін.

План по надходженням по земельному податку виконаний на 100,6% — збільшення у порівнянні з 2023 роком відбулося на майже 6%, що обумовлено індексацією нормативної грошової оцінки землі.

Значне перевищення дохідної частини міського бюджету минулого року спостерігалося по спеціальному фонду — при плані у майже 75 млн грн фактично надійшло майже 97 млн грн. Щоправда, по офіційних трансферах спеціального фонду бюджету місто отримало замість запланованих 126 млн грн лише 43,7 млн. Через це річний план загального фонду бюджету виконаний лише на 69,8%.

Видатки міського бюджету

Видатки бюджету Кременчуцької міської територіальної громади на 2024 рік були затверджені в обсязі 3 млрд 403 млн грн, з них видатки по загальному фонду — 2,64 млрд грн. За рахунок цього була профінансована галузь освіти, охорони здоров’я, культури і мистецтва, державного управління, фізичної культури і спорту, соціальний захист та соцзабезпечення, ЖКГ та інше. Зокрема на фінансування КП «Кременчуцька міська телерадіокомпанія» у 2024 році при плані 21 млн 984 тис. грн було витрачено 21 млн 936 тис. грн (99,8% від річного плану).

До Стабілізаційного фонду міського бюджету було перераховано понад 491 млн грн, а витрачено понад 436 млн грн. З цього фонду фінансувалися видатки, пов’язані з укріпленням обороноздатності підрозділів ЗСУ, надання одноразової грошової допомоги мобілізованим, надання підтримки ВПО, проведення ремонтів, облаштування та будівництво укриттів, закупівля дизель-генераторів та інші потреби, пов’язані з війною.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Кременчуці затвердили бюджет «виживання» на 2024 рік — без «військового» ПДФО.

Ми також писали, що через вилучення «військового» ПДФО консолідований бюджет Кременчуцької громади на 2024 рік зменшиться і за прогнозами міського голови Віталія Малецького, коштів вистачить на мінімальну підтримку життєдіяльності громади.