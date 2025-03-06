Ситна печеня в горщиках: рецепт від газети «Для дому і сім'ї»

Сьогодні, 15:36 Переглядів: 129

Ситна печеня в горщиках зі свининою, картоплею та овочами під сирною скоринкою. Ніжне м’ясо, ароматні спеції та насичений смак. Готується легко та швидко!

Складові: Свинина — 700 г

Картопля — 5 шт.

Цибуля (велика) — 1 шт.

Морква (велика) — 1 шт.

Перець болгарський — 1-2 шт.

Помідори — 2-3 шт.

Сметана — 200 г

Сіль — на смак

Сир — 200 г

Прованські трави, перець чорний, зелень — на смак. М’ясо порізати невеликими шматочками, посолити, поперчити, додати італійські трави й залишити маринуватися хвилин на 30. Підготувати овочі: картоплю очистити й нарізати невеликими кубиками, подрібнити цибулю, моркву натерти на великій тертці, перець нарізати невеликими кубиками або брусочками. Викласти усе шарами. На дно покласти картоплю, трохи присолити та змастити трохи сметаною чи майонезом. Далі шар моркви. Шар болгарського перцю. Потім помідори. Посолити. Нарізану цибулю. Мариноване м’ясо рясно змастити сметаною. Налити води врівень з останнім шаром. Запікати при температурі 220 градусів приблизно 30-35 хвилин із закритими кришками. Потім зняти кришки та присипати тертим сиром, відправити горщики без кришок назад у духовку на 30 хвилин. Печеня виходить дуже смачною, овочі та м’ясо просочуються соком один одного, створюючи неповторну палітру смаку. М’ясо виходить дуже ніжне, просто тане в роті, а сир зарум’янюється в апетитну хрустку скоринку.

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