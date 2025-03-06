Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Микола Корецький
Звіт Миколи Корецького депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Для дому і сім'ї, Рецепти, Поради по дому

Ситна печеня в горщиках: рецепт від газети «Для дому і сім'ї»

Сьогодні, 15:36 Переглядів: 129

Ситна печеня в горщиках зі свининою, картоплею та овочами під сирною скоринкою. Ніжне м’ясо, ароматні спеції та насичений смак. Готується легко та швидко!

Складові:

  • Свинина — 700 г
  • Картопля — 5 шт.
  • Цибуля (велика) — 1 шт.
  • Морква (велика) — 1 шт.
  • Перець болгарський — 1-2 шт.
  • Помідори — 2-3 шт.
  • Сметана — 200 г
  • Сіль — на смак
  • Сир — 200 г
  • Прованські трави, перець чорний, зелень — на смак.
  1. М’ясо порізати невеликими шматочками, посолити, поперчити, додати італійські трави й залишити маринуватися хвилин на 30.
  2. Підготувати овочі: картоплю очистити й нарізати невеликими кубиками, подрібнити цибулю, моркву натерти на великій тертці, перець нарізати невеликими кубиками або брусочками.
  3. Викласти усе шарами. На дно покласти картоплю, трохи присолити та змастити трохи сметаною чи майонезом.
  4. Далі шар моркви. Шар болгарського перцю. Потім помідори. Посолити. Нарізану цибулю. Мариноване м’ясо рясно змастити сметаною.
  5. Налити води врівень з останнім шаром. Запікати при температурі 220 градусів приблизно 30-35 хвилин із закритими кришками. Потім зняти кришки та присипати тертим сиром, відправити горщики без кришок назад у духовку на 30 хвилин.

Печеня виходить дуже смачною, овочі та м’ясо просочуються соком один одного, створюючи неповторну палітру смаку. М’ясо виходить дуже ніжне, просто тане в роті, а сир зарум’янюється в апетитну хрустку скоринку.

0
Автор: Мирослава Українська
Теги: рецепти печеня смачна їжа
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх