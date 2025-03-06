Ситна печеня в горщиках: рецепт від газети «Для дому і сім'ї»
Сьогодні, 15:36
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Ситна печеня в горщиках зі свининою, картоплею та овочами під сирною скоринкою. Ніжне м’ясо, ароматні спеції та насичений смак. Готується легко та швидко!
Складові:
- Свинина — 700 г
- Картопля — 5 шт.
- Цибуля (велика) — 1 шт.
- Морква (велика) — 1 шт.
- Перець болгарський — 1-2 шт.
- Помідори — 2-3 шт.
- Сметана — 200 г
- Сіль — на смак
- Сир — 200 г
- Прованські трави, перець чорний, зелень — на смак.
- М’ясо порізати невеликими шматочками, посолити, поперчити, додати італійські трави й залишити маринуватися хвилин на 30.
- Підготувати овочі: картоплю очистити й нарізати невеликими кубиками, подрібнити цибулю, моркву натерти на великій тертці, перець нарізати невеликими кубиками або брусочками.
- Викласти усе шарами. На дно покласти картоплю, трохи присолити та змастити трохи сметаною чи майонезом.
- Далі шар моркви. Шар болгарського перцю. Потім помідори. Посолити. Нарізану цибулю. Мариноване м’ясо рясно змастити сметаною.
- Налити води врівень з останнім шаром. Запікати при температурі 220 градусів приблизно 30-35 хвилин із закритими кришками. Потім зняти кришки та присипати тертим сиром, відправити горщики без кришок назад у духовку на 30 хвилин.
Печеня виходить дуже смачною, овочі та м’ясо просочуються соком один одного, створюючи неповторну палітру смаку. М’ясо виходить дуже ніжне, просто тане в роті, а сир зарум’янюється в апетитну хрустку скоринку.
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