У Горішніх Плавнях жінку звільняли з комунального підприємства 4 рази: що про це каже керівництво

Жінка каже, що працювала на водоканалі майже 40 років, обіймала різні посади. Водночас такі дії керівництва підприємства Світлана пояснює, зокрема, проактивною позицією та критикою місцевої влади
До редакції «Кременчуцького Телеграфа» звернулась жителька Горішніх Плавнів Світлана Григор’єва, яка поскаржилась на дії з боку керівництва комунального підприємства «Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства». За словами жінки, водоканал незаконно звільнював її 4 рази. Щоразу Світлані вдавалось поновлюватись на роботі після судових рішень. Нині звільнена місцева жителька продовжує судитись із підприємством.
Жінка каже, що працювала на водоканалі майже 40 років, обіймала різні посади. Водночас такі дії керівництва підприємства Світлана пояснює, зокрема, проактивною позицією та критикою місцевої влади. Звернення жінки до правоохоронних органів бажаного результату для неї не давали. Жінка стверджує, що відсутність реакції правоохоронців чи інших відповідних служб пов'язана з корупцією, а звільняють її щоразу під вигаданими приводами.
У коментарі «Кременчуцькому Телеграфу» директор Горішньоплавнівського водоканалу Сергій Ярош підтвердив, що Світлана Григор’єва судиться з підприємством вже протягом 7-8 років.
За словами директора, справи зі Світланою розглядали правоохоронці, Державна служба з питань праці тощо.
Водночас директор додав, що якщо суд поновить жінку на роботі, вона зможе далі продовжувати працювати, «якщо вона буде виконувати свої посадові обов’язки».
Нагадаємо, раніше до редакції «Кременчуцького Телеграфа» звертались медичні працівники Станції екстреної медичної допомоги № 2 (СЕМД №2, Кременчук). Вони заявляли про цькування та погрози з боку керівництва Полтавського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
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