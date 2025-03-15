Учора рятувальники ДСНС погасили на Полтавщині 25 пожеж, з них 6 у Кременчуцькому районі: що горіло

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За самовільне випалювання сухої рослинності для громадян передбачений штраф розміром від 3060 до 6120 грн

За оперативною інформацією Головного управління ДСНС України у Полтавській області за минулу добу на теренах Полтавщині сталося 25 пожеж, з яких 22 – на відкритій території через загорання сухої рослинності.

З них 6 на території Кременчуцького району, майже всі пов’язані з пожежами сухої рослинності.

Учора, 14 березня, рятувальники ДСНС виїжджали:

о 11.25 - у Горішні Плавні на гасіння пожежі на відкритій території – вогонь знищив суху рослинність на площі 2 га;

о 14.07 – у село Мотрине Горішньоплавнівської громади на гасіння пожежі на відкритій території – вогонь знищив суху рослинність на площі 0,2 га;

о 15.18 - у місто Глобине на гасіння пожежі на відкритій території – вогонь знищив суху рослинність та очерет на площі 0,5 га;

о 15.55 – у село Криничне Пришибської громади на гасіння пожежі на відкритій території – вогонь знищив суху рослинність на площі 2,5 га;

о 17.08 – у місто Глобине на гасіння пожежі на відкритій території – вогонь знищив суху рослинність та очерет на площі 0,3 га;

о 21.54 – у село Бондарі Новогалещинської громади на гасіння пожежі теплиці – вогонь знищив теплицю та майно в ній, але вдалося врятовано поряд розташований житловий будинок.

Нагадаємо, учора ми писали, що за минулу добу на Полтавщині сталося 7 пожеж на відкритій місцевості. Поліцейські Полтавщини спільно з рятувальниками ДСНС продовжують профілактичну роботу серед місцевого населення щодо протидії спаленню сухої рослинності на присадибних ділянках та відкритих територіях.

Правоохоронці нагадують, що спалювати сухе листя або стерню під час війни заборонено. Адже це шкодить не тільки здоров’ю людей, а й створює загрозу екологічній та національній безпеці в регіоні.

Так, відповідно до ст. 77-1 Кодексу України про адміністративне правопорушення, за самовільне випалювання сухої рослинності для громадян передбачений штраф від 3060 до 6120 грн, а для посадових осіб — від 15300 до 21420 грн.

За знищення чи пошкодження вогнем лісових масивів, зелених насаджень навколо населених пунктів, вздовж залізниць, а також стерні, сухих дикоростучих трав, рослинності або її залишків на землях сільськогосподарського призначення суд (відповідно до ст. 245 Кримінального кодексу України) може бути призначений штраф від 91800 до 153 тис. грн, або до 5 років обмеження чи позбавлення волі.

А за пожежу (навіть, через необережність), що призвела до загибелі людей, масового знищення тварин чи інших тяжких наслідків, кримінальний закон передбачає від 5 до 10 років ув’язнення.